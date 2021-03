COVID-19 et grossesse: pas de baby-boom à l’horizon

À la Une, comme plusieurs, Hélène Massé et son conjoint, Martin Lavallée, de la région de Point-la-Nim au Restigouche ont bravé la pandémie et décidé d’avoir un second enfant malgé cette période d’incertitude. Sur la photo, Anaïs tient sa petite soeur, Béatrice, née le mois dernier. - Gracieuseté

Il y a un an, la province tombait pratiquement en veille pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de la COVID-19. Et qu’est-ce que les Néo-Brunswickois ont fait pendant le confinement?

Plusieurs choses, mais pas plus de bébés qu’en temps normal, semble-t-il.

Les premiers «Bébés COVID» ou «Bébés Corona» comme on pourrait les appeler – les bébés conçus durant la pandémie – ont commencé à voir le jour tranquillement en décembre dernier, donc neuf mois après l’arrivée du virus dans la province.

Le portrait pourrait changer d’ici quelques mois, après une pleine année de naissance en pandémie, mais le premier trimestre ne laisse en rien envisager une quelconque tendance vers un baby-boom, du moins dans le milieu francophone.

Des données obtenues du Réseau de santé Vitalité démontrent que le nombre d’accouchements dans ses hôpitaux a très peu varié au cours des mois de décembre, janvier et février, comparativement aux deux années antérieures. On ne perçoit pas de hausses ni de baisses significatives du taux de natalité.

Au cours de ces trois derniers mois, on dénombre un total de 336 naissances à l’intérieur du Réseau de santé Vitalité.

Durant cette même période l’année dernière, ce chiffre était de 357 et de 261* pour l’année précédente. Donc en somme, les trois mois actuels se comparent passablement avec une année standard.

La tendance qui se dessine au Nouveau-Brunswick semble du coup suivre celle des autres provinces et même d’ailleurs sur le globe où peu de grandes variations ont été observées. **

Advienne que pourra

Si les Néo-Brunswickois n’avaient pas la tête à se lancer dans la conception de bébés pendant leur temps libre, certains autres ne se sont pas laissé décourager par l’incertitude de la pandémie et ont quand même opté pour ce projet.

C’est le cas d’Hélène Massé et de son conjoint, Martin Lavallée, de Point-La-Nim, près de Dalhousie. Ceux-ci sont les nouveaux parents d’une petite fille, Béatrice, née en début février à l’Hôpital régional Chaleur.

Déjà parents d’un premier enfant – Anaïs, une charmante petite fille qui célébrera ses trois ans en avril –, le couple songeait depuis un moment à agrandir la famille lorsque la COVID-19 a fait son apparition dans la province. Le projet a d’ailleurs bien failli être reporté en raison de la pandémie.

«On s’est posé la question à savoir si le timing était bon d’avoir un enfant en pleine pandémie mondiale», admet la jeune maman de 29 ans.

Elle et son conjoint avaient certaines préoccupations face au virus. Comme le reste de la population, ils ne savaient pas trop à quoi s’attendre avec le virus, les proportions que la pandémie allait prendre au pays et qu’elles en seraient les conséquences.

«On a mis notre projet sur pause au début, pendant quelques semaines, en raison de toutes ces incertitudes. Mais au bout du compte, on a décidé de ne pas laisser la situation perturber nos plans. On voulait vraiment un autre enfant. La grande question c’était combien de temps durerait la pandémie, combien de temps est-ce qu’il nous faudrait attendre? On ne voulait pas repousser notre projet de plusieurs mois, on était prêts à continuer notre vie», dit-elle, disant connaître plusieurs autres jeunes nouvelles mamans ou mamans en devenir qui ont eu les mêmes réflexions et qui ont tiré la même conclusion qu’elle.

Anaïs tient sa petite soeur, Béatrice, née en février dernier à l’Hôpital régional Chaleur. – Gracieuseté: Falicia Marie Photography

Plus stressant

Le couple a donc décidé de laisser le destin décider du bon moment… et celui-ci est arrivé très rapidement. Quelques semaines après cette décision, il apprenait l’heureuse nouvelle. Dans les faits, Hélène a appris qu’elle était enceinte en juin 2020, au lendemain de l’annonce d’une éclosion dans la garderie que fréquentait son autre fille. De quoi laisser perplexe.

Pour avoir vécu une grossesse en temps normal et en pandémie, Mme Massé est bien placée pour affirmer que celle-ci fut plus stressante.

«Qu’on le veuille ou non, c’est partout autour de nous avec les médias, les restrictions sanitaires. On ne peut pas faire autrement que d’y penser et de faire encore plus attention à tout ce que l’on fait. Et il y a tout ce qui entoure les rendez-vous et suivis médicaux. Tout était plus compliqué, plus pénible en raison des consignes sanitaires», raconte-t-elle, notant par exemple que son conjoint n’a pu l’accompagner.

Mme Massé avait également quelques appréhensions plus personnelles puisqu’elle travaille dans le domaine de la santé (ergothérapeute) à l’Hôpital régional de Campbellton. Il lui est d’ailleurs arrivé de faire des évaluations sur des patients atteints de COVID-19.

L’accouchement comme tel ne fut pas une partie de plaisir non plus en raison de la pandémie. À son arrivée à l’hôpital la soirée de son accouchement, son conjoint n’a pu l’accompagner immédiatement en raison des restrictions sur la COVID-19.

«Il a pu venir par la suite me rejoindre pour l’accouchement, mais ensuite ses sorties de l’hôpital étaient restreintes et je ne pouvais avoir d’autres visiteurs. Disons que tout le contexte était stressant, ce ne fut pas la meilleure expérience en termes d’ambiance», mentionne-t-elle.

Tableau des naissances dans les zones 1B, 4, 5 et 6. – Acadie Nouvelle

De 180 naissances à pratiquement zéro

Les données obtenues par Vitalité démontrent par ailleurs l’ampleur de l’impact de l’absence du service d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton. Touché par un manque de professionnels suffisant pour assurer le service – notamment des pédiatres – celui-ci a fermé ses portes en avril 2020 et l’est toujours jusqu’à avis contraire. On constate toutefois que le service était tout de même passablement utilisé avant sa fermeture.

De janvier à décembre 2019, 180 enfants ont vu le jour à cet hôpital, et ce, en dépit de la perte du service durant toute la période de décembre et une partie de novembre. À cette époque, l’hôpital était tombé en état d’urgence (en raison d’un manque de main-d’œuvre) et plusieurs services avaient alors fermé leurs portes.

En 2020, le nombre de naissances a chuté drastiquement, passant à 55. Un chiffre qui comprend les mois de janvier, février et mars ainsi qu’une partie d’avril.

Deux bébés seulement sont nés depuis – des urgences qui n’auraient pu être transférées à temps dans un autre établissement – soit un en septembre et un en décembre.

Aucun bébé n’y est né encore en 2021. Les accouchements ont été principalement absorbés par l’hôpital de la région voisine de Chaleur pour les femmes du Restigouche, et celui de Maria en Gaspésie pour les résidentes de la MRC d’Avignon dont l’Hôpital régional de Campbellton est pourtant l’hôpital de référence.

Cette absence de service chicote au plus haut point les élus du Restigouche depuis des mois. Et c’est aussi le cas d’Hélène Massé qui a dû accoucher dans la région voisine (Chaleur) et qui a dû s’y rendre dans la nuit, au beau milieu d’une tempête majeure.

Un trajet qui lui a pris deux heures quinze au lieu d’une seule.

«Je suis entrée dans l’hôpital et dès qu’ils m’ont branchée au moniteur, mes eaux ont crevé. Ça aurait très bien pu mal tourner si mon bébé avait décidé de se montrer en avance», avoue-t-elle.

Si elle n’a rien à redire du travail du personnel de l’Hôpital régional Chaleur, elle avoue qu’elle aurait quand même bien mieux aimé accoucher à l’hôpital de sa région, question de soustraire ce stress supplémentaire à celui d’avoir à composer avec la COVID-19.

* Le nombre de naissances de décembre 2018 à février 2019 est beaucoup plus bas que la normale en raison de la fermeture du service d’obstétrique à l’Hôpital régional Chaleur durant cette période. L’hôpital voisin de Miramichi – dans le Réseau de santé Horizon – a compensé pour une partie des accouchements.

** Bien qu’ils donnent une bonne idée du portrait actuel, les données fournies par le Réseau de santé Vitalité pour les mois de janvier et février 2021 sont pour le moment préliminaires et pourraient varier quelque peu d’ici leur comptabilisation pour le rapport annuel.