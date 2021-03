Dieppe: le conseiller Ted Gaudet annonce qu’il sera à nouveau candidat

Ted Gaudet, conseiller du quartier 3 de Dieppe, a annoncé qu’il sera candidat à sa réélection lors de l’élection municipale du 10 mai.

Le conseiller souhaite notamment accélérer le développement et la construction du parc industriel de Dieppe près de l’aéroport international Roméo LeBlanc du Grand Moncton s’il est élu.

«Je me présente aux élections parce que je crois que je peux continuer d’être un chef de file au conseil municipal à ce moment critique des progrès et croissances de notre ville», explique le conseiller par voie de communiqué.

Il vise aussi à développer des politiques d’aménagement environnemental pour le développement de terrains privés à Dieppe, par exemple sur la coupe d’arbres.

«Je suis déterminé à continuer d’apporter une contribution positive à notre communauté qui m’a tant apporté au cours des dernières années.»

Le diplômé de l’Université de Moncton a été haut fonctionnaire pour Pêches et Océans Canada et pour l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Il cumule 28 annéess d’expérience dans la fonction publique provinciale et fédérale.

Ted Gaudet achève son deuxième mandat et il fait valoir qu’il a acquis de l’expérience en politique municipale. Il a été élu maire adjoint à deux reprises et il habite dans son quartier depuis 25 ans.

«Mes antécédents en tant que conseiller municipal démontrent clairement que je réponds à chaque appelant et m’assure que chaque problème est traité de manière approfondie, courtoise, opportune et efficace.»