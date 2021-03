Moncton: Shawn Crossman veut un nouveau mandat comme conseiller

Shawn Crossman veut être réélu comme conseiller du quartier 1 de Moncton lors de l’élection municipale du 10 mai.

Il vise à continuer d’améliorer l’infrastructure du secteur de la promenade Elmwood pour répondre à l’augmentation des développements dans cette portion de la municipalité.

Shawn Crossman désire aussi réaliser de nouveaux projets récréatifs dans son quartier, où il a habité toute sa vie.

«Depuis ma première élection, en 2012, j’ai travaillé très fort pour les intérêts des résidents du Quartier 1. Nous avons connu une forte croissance et je veux me retrouver à la table du conseil municipal pour les quatre prochaines années pour continuer à représenter les gens de ce quartier et de cette ville», dit le conseiller.

Diagnostiqué d’un myélome multiple en 2018, Shawn Crossman est maintenant en rémission complète après bon nombre de traitements.

Il a lancé un groupe de soutien pour cette forme de cancer à Moncton en 2019. Il est maintenant chef de groupe de soutien pour la Fondation internationale du myélome.

Shawn Crossman participe également aux comités du parc naturel d’Irishtown, de la pauvreté et de l’inclusion sociale, et du vérificateur interne.

«Les résidents du quartier 1 et de la ville de Moncton ont besoin de conseillers qui sont responsables sur le plan fiscal, sympathiques et qui travaillent d’arrache-pied pour eux avec les employés municipaux et les autres représentants gouvernementaux pour assurer que le Quartier 1 et la ville de Moncton continuent d’avancer.»