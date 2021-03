Thérèse Haché souhaite briguer la mairie du Village de Grande-Anse

Thérèse Haché, une bénévole bien connue de la Péninsule acadienne, souhaite briguer la mairie du Village de Grande-Anse lors du scrutin du 10 mai.

L’actuel maire, Gilles Thériault, a déjà fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de s’essayer pour un deuxième mandat.

Thérèse Haché a déjà été directrice générale de Grande-Anse et elle est aussi la première femme à avoir été élue au conseil municipal en 1974.

«En jetant un regard dans le rétroviseur, je suis fière d’avoir participé, à titre de première femme élue conseillère à Grande-Anse et comme directrice générale de la municipalité, au développement de mon village. Je veux maintenant continuer à contribuer à l’essor de ma communauté en tant que maire», explique Mme Haché.

Au cours des dernières années, Mme Haché s’est aussi fait connaître dans la région pour son engagement auprès de plusieurs organismes, dont Action-Revivre, qui a pour but d’accompagner et de soutenir les femmes touchées par un cancer du sein et le conseil d’éducation de l’ancien district scolaire 5 qui couvrait les régions Restigouche et Chaleur.

Si elle est élue, elle souhaite notamment continuer à travailler sur un projet de construction d’immeubles à logements pour répondre aux besoins d’une population vieillissante qui souhaitent se départir d’une propriété, mais qui veut toujours demeurer dans la municipalité.

Mme Haché veut aussi établir une formule de financement régional afin de permettre la reprise des activités à l’aréna Edmond-E.-Landry, dont la patinoire a été fermée en raison des coûts élevés.

Elle veut aussi donner la priorité à la collaboration avec les districts de services locaux et les municipalités environnantes afin que la réforme municipale entreprise par le gouvernement provincial puisse répondre aux besoins de la région.