Austérité ou relance, que nous réservera le budget de mardi?

Toute l’attention sera portée vers Fredericton, mardi, alors que le ministre des Finances, Ernie Steeves, présentera le premier budget du gouvernement majoritaire de Blaine Higgs. Dans un contexte d’incertitude et de crise économique et sanitaire, l’exercice s’annonce des plus périlleux.

Le premier ministre, qui a fait de la chasse aux déficits sa marque de fabrique, reverra-t-il son approche pour répondre aux défis extraordinaires occasionnés par la pandémie?

Ceux qui espèrent un soutien massif à la relance économique risquent d’être déçus.

«Avant que ne frappe la pandémie, de nombreuses mesures ont été prises pour rétablir la santé financière de la province. Cette approche n’a pas changé», peut-on lire dans le document présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Le ministre des Finances y souligne que les arbitrages de son gouvernement devront tenir compte «du bien-être des Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois, mais également des répercussions de la pandémie, de la reprise économique et de la responsabilité financière».

De nombreuses voix se sont élevées pour convaincre l’équipe au pouvoir que le temps n’est pas venu de resserrer les cordes de la bourse.

«Le programme de subventions qui fournit jusqu’à 5000$ aux entreprises, en aidera certaines, mais pour la plupart, il effleurera à peine la surface de leurs problèmes, alerte Krista Ross, la PDG de la Chambre de commerce de Fredericton. Bien que nous nous attendions à ce que les coffres de la province paraissent beaucoup plus vides qu’il y a un an, nous ne devons pas nous enfermer dans une coquille d’austérité et répondre par des coupures aux problèmes économiques de la pandémie. À ce stade, rien n’indique que le gouvernement envisage d’emprunter cette voie. Il devrait y avoir un plan fondé pour revenir à l’équilibre budgétaire, mais essayer d’y parvenir trop rapidement entravera la croissance économique et sera contre-productif.»

L’impact financier de la pandémie est sérieux: Fredericton prévoit que la croissance du produit intérieur brut réel du Nouveau-Brunswick sera de -3,9% en 2020.

Le contexte est des plus incertains, alors que l’activité économique reste chancelante aux États-Unis et que le torrent d’aides d’urgence alimenté par Ottawa commencera à se tarir progressivement. Le premier ministre Justin Trudeau a déjà laissé entendre que le prochain budget ne contiendra pas les hausses de transferts en santé réclamées par les provinces et territoires. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour le Nouveau-Brunswick, dont 40,4% des revenus proviennent des transferts fédéraux.

Pour autant, plusieurs économistes comme Richard Saillant estiment que le véritable danger dans la situation actuelle n’est pas de trop investir dans la relance, mais de ne pas investir suffisamment.

«La clé d’un avenir meilleur n’est pas d’atteindre l’équilibre budgétaire en tout temps, mais de maintenir des finances publiques viables tout en faisant les investissements qui sous-tendent la prospérité et le bien-être futurs de tous les Néo-Brunswickois», a-t-il écrit récemment.

L’opposition réclame des programmes de soutien

Le chef de l’opposition officielle, Roger Melanson, espère des dépenses ciblées pour le recrutement de la main-d’œuvre dans les soins de longue durée. Il demande que la nouvelle stratégie pour les soins en santé mentale soit mise en trois ans au lieu de cinq.

«Le gouvernement doit déposer un budget qui doit viser la relance et la croissance des recettes.

Des secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie ou la restauration souffrent, il faut des initiatives spécifiques pour leur venir en aide temporairement», ajoute le député de Dieppe.

«Il ne faut pas augmenter les impôts, mais augmenter l’assiette fiscale.»

Le Parti vert, lui, réclame la mise en place d’un programme de soutien aux petites entreprises «adapté aux secteurs de l’hôtellerie, des arts et du tourisme». Il appelle la province à offrir «des salaires et des avantages sociaux compétitifs par rapport à ceux de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse» aux infirmières, aux infirmières auxiliaires, aux infirmières praticiennes et aux techniciens de la santé, et à «augmenter le financement des salaires du personnel soignant dans le cadre du soutien à domicile et des soins de longue durée».

La formation politique milite pour un régime fiscal qui mettrait davantage à contribution «les personnes et les entreprises les plus riches».

Fort de sa nouvelle majorité, le gouvernement progressiste-conservateur aura les mains libres pour faire ses choix. Quelle voie choisira-t-il ? Réponse mardi à 13h.