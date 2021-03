COVID-19: Un seul nouveau cas lundi

La Santé publique a signalé un nouveau cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit d’une personne âgée de 50 à 59 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston). Le cas est lié à un voyage, et la personne est en auto-isolement.

Depuis dimanche, deux personnes se sont rétablies, pour un total de 1404 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 30 décès, et il y a 36 cas actifs. Une personne est hospitalisée.

La Santé publique rappelle aux gens que, pour l’instant, seules les personnes âgées de 85 ans et plus peuvent communiquer avec un pharmacien pour prendre rendez-vous afin de recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Un membre de la famille ou un fournisseur de soins peut également le faire en leur nom. Les gens peuvent prendre rendez-vous dans presque toutes les pharmacies de la province, et les premiers vaccins seront administrés à compter du mercredi 17 mars.

Les cliniques visant à administrer la première dose du vaccin aux résidents de tous les établissements de soins de longue durée devraient se terminer cette semaine. Jusqu’à maintenant, 11 259 résidents d’établissements de soins de longue durée agréés ont été vaccinés, y compris 4709 personnes âgées de 85 ans et plus.

Les cliniques à l’intention des membres des communautés des Premières Nations âgés de 16 ans et plus devraient également se terminer cette semaine.

Les cliniques de vaccination à l’intention des travailleurs de la santé se poursuivent. Jusqu’à maintenant, 19 881 travailleurs de la santé ont reçu au moins une dose du vaccin.