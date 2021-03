Un cas de COVID-19 force la fermeture d’une école d’Edmundston mardi

Un cas confirmé de COVID-19 force la fermeture de l’école Notre-Dame d’Edmundston mardi.

La direction de l’école collabore avec les responsables de la Santé publique pour identifier les gens qui ont pu être en contact étroit avec le virus.

Afin de mener à bien ces démarches de traçage des contacts, et afin de désinfecter les lieux, l’établissement sera fermé mardi. À moins d’avis contraire, l’école sera rouverte mercredi.

Un membre du personnel de la Santé publique communiquera avec les élèves et les employés concernés. Ils seront informés s’ils doivent s’isoler et recevront toutes autres informations concernant les procédures à suivre.

Les membres du personnel scolaire et les élèves n’ayant pas été contactés par la Santé publique et qui ne sont pas tenus de s’isoler pourront retourner à l’école dès sa réouverture.

«De plus, soyez assurés qu’avant la réouverture de l’école, celle-ci sera rigoureusement désinfectée.

Nous sommes conscients que cette situation peut vous inquiéter. Soyez certains que tous les protocoles sanitaires nécessaires sont suivis afin que nos établissements demeurent des lieux d’apprentissages et de travail sains et sécuritaires. Nous suivons consciencieusement les exigences et les recommandations de la Santé publique et du gouvernement provincial», a mentionné la direction de l’école.