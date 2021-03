Un nouveau programme de soutien pour les patients atteints de cancer

Le Réseau de santé Vitalité, en collaboration avec le Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du N.-B., a annoncé lundi la mise en œuvre d’un nouveau programme de rétablissement et de soutien offert aux patients atteints de cancer. - Gracieuseté

Le Réseau de santé Vitalité, en collaboration avec le Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du N.-B., a annoncé lundi la mise en œuvre d’un nouveau programme de rétablissement et de soutien offert aux patients atteints de cancer.

Le programme Aller de l’avant ensemble vise à fournir de l’information et à développer un savoir faire pour répondre aux préoccupations émotionnelles, physiques et pratiques des survivants du cancer.

Les sujets traités comprennent notamment: les exercices, le stress, l’alimentation, l’importance du sommeil et de la pleine conscience.

Ce programme est actuellement disponible pour les patients qui séjournent à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier, à Moncton. Afin de respecter les mesures liées à la COVID-19, les séances ont lieu par le biais de visioconférences interactives.

Isabelle Laplante, gestionnaire de l’Auberge Mgr-Henri-Cormier, vante les avantages du programme.

«En combinant l’activité physique avec le soutien des pairs aidants, nous protégeons la santé mentale des patients en favorisant les liens sociaux de même qu’en offrant un soutien psychosocial qui est essentiel aux patients lors de leur parcours contre le cancer. Nous concentrons nos efforts sur la guérison, le rétablissement et le progrès en fournissant des soins de soutien personnalisés.»

Claire LeBlanc, présidente du Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick et responsable de la mise en œuvre du programme, rappelle que le cancer ne s’arrête pas au diagnostic et aux effets physiques de la maladie. Les patients font aussi souvent face à des défis émotionnels, psychologiques, sociaux, physiques et pratiques.

«Ce programme innovateur se concentre sur le renforcement de la capacité de chaque survivant à rebondir avec résilience et vitalité, à faire face à l’adversité et à récupérer. En fin de compte, nous nous efforçons d’appuyer les survivants en leur transmettant des compétences et des outils nécessaires pour construire leur nouvelle normalité», a-t-elle indiqué.

Comme l’a récemment rapporté l’Acadie Nouvelle, le nombre de diagnostics et de traitement de cancer est demeuré stable au Nouveau-Brunswick, malgré la pandémie mondiale. Cependant, les personnes qui séjournent à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier, sont davantage isolées, car elles ne peuvent plus être accompagnées par un proche et leurs sorties se limitent aux traitements à l’hôpital. Le programme a aussi pour objectif de briser cet isolement.

Les patients et leurs familles sont encouragés à continuer leur participation, après les traitements, par visioconférence.

«Ça permet l’interaction avec des gens qui sont passés par là. C’est difficile, car si on reste dans la résidence, on ne peut pas vraiment sortir le temps des traitements.»

Claire LeBlanc, elle-même une survivante du cancer, est heureuse des réactions des participantes jusqu’à maintenant.

«Les séances de formation m’ont aidée à rebondir du choc du diagnostic de cancer», a exprimé une participante du programme.

«Je ris beaucoup, ça fait du bien. Les exercices sont thérapeutiques. Le fait de voir le petit chien de l’animatrice m’apporte du bonheur. J’apprends à rejeter le négatif et à garder le positif», en a soutenu un autre.