Une recette de «l’épicurienne acadienne» finaliste dans un concours national

Comme cela a été le cas pour plusieurs, Barbara Lanteigne, de Caraquet, a profité de la pandémie pour se consacrer davantage à l’un de ses passe-temps préférés, la cuisine. Aujourd’hui, l’une de ses recettes est finaliste dans un concours national organisé dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.

Sa recette de ceviche de pétoncle et de radis marinés fait partie des quatre recettes finalistes retenues dans la catégorie «Heureux toqué». Le concours Party de cuisine, animé par le patineur artistique Patrick Chan, qui a fait ses études en français à Toronto, regroupe des participants des quatre coins du pays.

Amatrice de plongée sous-marine, Barbara Lanteigne a conçu cette recette après une sortie en mer où elle a cueilli des pétoncles.

«Ça fait plusieurs années que je fais de la plongée et tous les étés, je vais chercher mes pétoncles. J’ai mes permis pour le faire. À la maison, j’ai décidé de faire une recette avec ce qui se trouvait dans mon frigidaire. J’étais pas mal fière du résultat, donc je l’ai prise en note. Lorsque mon mari m’a parlé du concours, je me suis dit que ça pourrait être une recette gagnante», raconte-t-elle.

Propriétaire d’un salon de coiffure à Caraquet, Barbara Lanteigne a toujours aimé cuisiner à ses propres heures. Elle et son mari, Mario Griffin, auteur de plusieurs guides sur le vin, avaient toujours rêvé de monter une émission de cuisine.

Le couple a profité des quelques mois de congé forcé au début de la pandémie pour réaliser ce projet personnel en créant les pages Facebook et YouTube, l’Épicurienne Acadienne.

«Je suis coiffeuse dans la vie de tous les jours, pas une chef, mais chez nous, on aime la bouffe et le bon vin. J’aime beaucoup faire à manger et les gens me demandent souvent c’est quoi ma recette pour ci ou ça. Ça vient beaucoup de ma famille, de ma mère, de mes grands-parents.»

Les gens ont jusqu’au 31 mars pour voter pour leur recette préférée à l’adresse: journal2021.rvf.ca/concours-party-de-cuisine.