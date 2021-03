Vaccination: les pharmaciens sont prêts

Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick disent être prêts pour la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui débutera mercredi dans la région de Fredericton et qui s’étendra progressivement au reste de la province à compter de la semaine prochaine.

Le téléphone ne cesse de sonner dans les deux succursales Jean Coutu de Dennis Abud, à Dieppe, depuis que la Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, la semaine dernière, que les citoyens de 85 ans et plus pouvaient désormais prendre rendez-vous dans leur pharmacie afin de se faire vacciner contre la COVID-19.

«Quand nous avons commencé à prendre les rendez-vous, ma première session affichait complet après deux heures. Nous n’avions déjà plus de place, relate le pharmacien, qui est aussi membre du conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. J’aurais pu en faire plus, mais j’avais juste 60 doses de prévues. C’est le facteur limitant pour l’instant.»

Cette campagne de vaccination fort attendue débute mercredi, «d’abord dans les pharmacies d’une partie de la zone 3 (région de Fredericton), avec d’autres pharmacies qui s’ajouteront quotidiennement», précise M. Abud.

Dimanche, le Nouveau-Brunswick n’avait administré qu’un peu plus de 50% des 75 995 doses de vaccin reçues à ce jour. Pourquoi, alors, ne pas avoir lancé la campagne d’immunisation dans l’ensemble des pharmacies de la province?

«C’est vraiment une question de distribution, pour essayer de synchroniser les livraisons. Une fois sortis du congélateur du distributeur, nous n’avons que 120 heures à utiliser les vaccins de Pfizer, il faut donc diviser les boîtes et les livraisons pour nous assurer de ne perdre aucune dose de vaccin», explique M. Abud.

Chaque semaine, les pharmacies participantes devraient recevoir entre 30 et 100 doses de vaccin, en fonction de la densité de population du secteur, ajoute Dennis Abud, qui a aussi siégé au comité chargé de la planification de la campagne d’immunisation.

«Au fur et à mesure que la province reçoit plus de doses, les pharmacies devraient recevoir deux livraisons par semaine plutôt qu’une seule, ce qui devrait accélérer notre capacité d’injection», précise-t-il.

Pour Randy Boudreau, propriétaire des Shoppers Drug Mart de Caraquet et de Lamèque, c’est aussi le nombre restreint de doses qui limitera sa capacité à immuniser les citoyens.

«Nous avons quatre vaccinateurs, donc on a suffisamment de capacité, a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle. Au fur et à mesure que l’approvisionnement va augmenter, on aura assez de personnel pour faire les injections. Mais il faudra s’ajuster pour respecter les règles sanitaires. On ne pourra pas avoir 100 personnes en même temps dans la pharmacie.»

Les pharmaciens, qui devraient vacciner environ deux tiers des Néo-Brunswickois, ont les effectifs nécessaires afin «de réussir la campagne d’immunisation contre la COVID-19», dit M. Abud.

«Nous sommes prêts. Les pharmaciens ont l’habitude d’administrer près de 150 000 vaccins contre l’influenza sur une période de deux mois», illustre-t-il.

Là où ça risque toutefois de se corser, précise-t-il, c’est sur le plan de la gestion.

«Donner le vaccin, c’est une chose. Mais il y a beaucoup de paperasse et de planification dont il faut s’occuper. Nous recevons beaucoup d’appels téléphoniques auxquels il faut aussi répondre. On essaye donc d’inciter les gens à s’inscrire sur internet, mais ce n’est pas toujours facile avec les plus de 85 ans. Ils n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour le faire», dit M. Abud.

Les pharmaciens, ajoute-t-il, devront aussi réfléchir à la mise en place d’un système pour le rappel de la deuxième dose que le temps sera venu.

«C’est peut-être sur le plan administratif qu’on va devoir songer à des renforts ou à embaucher plus de personnel», précise Dennis Abud.

Randy Boudreau dit attendre ses premières doses de vaccin à la fin de la semaine afin que la campagne d’immunisation puisse commencer dès la semaine suivante. D’où l’importance de faire preuve de patience afin que les pharmaciens puissent se préparer.

«Le téléphone n’arrête pas de sonner et ça demande beaucoup de temps et de ressources, lance Randy Boudreau. C’est vraiment important que les gens attendent que ce soit le tour de leur groupe d’âge avant de communiquer avec nous.»

Le Parti libéral inquiet

Lundi matin, le chef par intérim du Parti libéral, Roger Melanson, a dit s’inquiéter du fait que la Santé publique ait attendu aussi longtemps avant de présenter sa stratégie de vaccination.

C’est qu’au cours des prochaines semaines, les livraisons de vaccins au Nouveau-Brunswick sont appelées à presque doubler.

«Je suis inquiet. Ça fait plusieurs semaines que je pousse très fort afin que le plan soit présenté et on a dû attendre vendredi dernier pour qu’il le soit enfin», déplore M. Melanson, ajoutant qu’il est bien tard pour s’occuper de la logistique entourant la stratégie d’immunisation.

Pour illustrer ses propos, M. Melanson note que le Réseau de santé Vitalité est à la recherche de bénévoles pour ses campagnes de vaccination communautaires, entre avril et juin.

«C’est bien. On a besoin de ressources et de gens afin qu’ils nous aident. Mais il est tard, tout ça aurait dû être fait bien avant, ajoute-t-il. Je suis inquiet. Nous allons nous intéresser de près au nombre de vaccins que nous allons recevoir et le nombre de gens qui seront vaccinés. Quel sera le délai entre la réception des doses et le moment qu’ils seront injectés?»