Vers un retour anticipé de l’école à temps plein au secondaire?

Le ministre de l’Éducation Dominic Cardy évoque désormais la possibilité de mettre fin au modèle d’apprentissage hybride dans les écoles secondaires avant la fin de l’année scolaire.

Depuis la rentrée de septembre, la plupart des adolescents du Nouveau-Brunswick doivent alterner entre l’école et l’apprentissage à la maison. Manque de motivation, distractions, isolement, tous ne s’adaptent pas aussi bien à cette routine.

Alors que la vaccination progresse, et que la situation sanitaire semble sous contrôle pour le moment, le ministre Cardy estime qu’il sera bientôt venu le temps d’envisager un retour en classe tous les jours, pour tout le monde.

«Si on continue dans cette direction positive, j’espère qu’on pourra, après Pâques, faire l’analyse du système et voir ce qui arrivera pour le reste de l’année», déclare-t-il en entrevue avec le journal.

À trois mois de la fin des cours, la décision n’est donc pas encore prise. Une reprise des cours en présentiel à temps plein impliquerait que chaque école secondaire révise son plan opérationnel, prévient le ministre.

Il reconnaît que l’alternance entre l’enseignement virtuel et l’enseignement en salle de classe a été difficile pour les adolescents et que rien ne remplace l’interaction quotidienne en face à face avec les enseignants. Pour autant, Dominic Cardy continue de défendre un mode de fonctionnement que n’ont pas choisi les autres provinces de l’Atlantique mais qui a, selon lui, permis de limiter les fermetures d’écoles.

«Malgré les défis, on a eu un système qui a offert une stabilité aux élèves, aux enseignants et aux parents. Ce n’est pas une réussite, mais c’est mieux que d’avoir de grandes éclosions de COVID-19 hors de contrôle qui forcent la fermeture des établissements.»

Ce possible retour vers une certaine normalité est accueilli favorablement par Gérald Arseneault, le président de l’Association des enseignants francophones du N.-B.

«Si la Santé publique recommande ce changement, nous le soutiendrons, mais il doit se faire en toute sécurité», souligne-t-il.

Les limites des cours à distance ne sont plus à démontrer, admet le professionnel de l’éducation.

«Les spécialistes sont d’accord pour dire que l’apprentissage en présentiel est préférable pour les jeunes, que ce soit pour leur bien-être mental et physique. Il est aussi plus facile de garder l’attention des jeunes en face à face.»

Gérald Arseneault note toutefois qu’opérer un tel virage en cours d’année ne sera pas aisé. Aussi appelle-t-il le ministre à trancher le plus rapidement possible pour donner le temps aux directions d’établissement et aux enseignants de s’y préparer.

«La fin de l’année arrive vite. Il faudra savoir maintenant, arrêter une date précise, dit-il. On doit régler la question du transport, des activités parascolaires, de la cafétéria, de la circulation dans l’école, l’organisation physique des classes…»

Le président de l’AEFNB fait également le vœu que les enseignants du secondaire puissent recevoir le vaccin avant tout assouplissement. Mais si l’on se fie au plan de vaccination, la profession n’entre pas dans la catégorie des travailleurs essentiels, si bien que la majorité des enseignants n’auront pas droit à leur première dose avant juin.

Du côté de l’Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick, on est encore plus circonspect. La directrice générale de l’organisme, Chantal Varin, considère qu’une telle décision serait «précipitée».

«Certains parents sont inquiets de la possible transmission entre l’école et la maison. On ne souhaiterait pas qu’on ramène tous les jeunes à l’école et qu’on reconfine tout le monde deux semaines plus tard», fait-elle valoir.

Les questionnements ne manquent pas, ajoute-t-elle.

«C’est sûr que ce n’est pas idéal, mais on commence à s’habituer à ce rythme. Qu’en sera-t-il du transport scolaire? Est-ce que ça veut dire port du masque toute la journée? Est-ce que les cours seront réduits à 40 minutes parce qu’il faudra faire un nettoyage entre chaque cours?»

Chantal Varin croit donc, elle aussi, qu’une telle adaptation ne pourra pas se faire du jour au lendemain.

«Il faudra qu’on soit prêt, que le plan soit clair pour tout le monde et qu’on assure la sécurité de tous.»