Des cerfs de Virginie s’invitent dans les rues de Bathurst

Sans doute inspirés par l’enviable position de la Ville de Bathurst dans un palmarès faisant état des meilleurs endroits où vivre au pays (!), des dizaines de cerfs de Virginie ont littéralement envahi les rues de Bathurst depuis plusieurs jours.

Plusieurs personnes ont été témoins de scènes inhabituelles sur la rue Saint-Pierre.

Tyler Ells est l’un de ceux qui a assisté au passage remarqué des cervidés, des moments que le résident de Bathurst a immortalisés en vidéos et en photographies prises avec son téléphone intelligent.

En peu de temps, les images publiées sur le réseau social Facebook ont suscité une vague de réactions.

Mardi après-midi, la publication de Tyler Ells avait été partagée à plus de 4200 occasions. La plupart des internautes qui ont pris la peine de commenter les images publiées par le jeune homme se sont dits émerveillés par celles-ci.

«Il y avait une vingtaine de bêtes, c’était un beau spectacle!», a tout d’abord raconté Tyler Ells.

«C’était aussi un peu inquiétant par moment parce qu’il y a avait quatre ou cinq bébés qui marchaient seuls à part des adultes et qui ont failli être frappés par des véhicules à un certain moment. Certains automobilistes ont dû dévier de leur voie de circulation pour éviter les cerfs», a ajouté le témoin de la scène animale particulière.

Cette randonnée de la vingtaine de bêtes s’est déroulée sur l’artère la plus achalandée de la municipalité de Bathurst, à une distance d’à peine un peu plus de deux kilomètres du centre-ville.

«Voir des cerfs près des boisées ça peut arriver à l’occasion, mais comme ça en pleine rue Saint-Pierre c’est la première fois que je vois ça!», a affirmé Tyler Ells.

Des cerfs de Virginie se sont invités la semaine dernière dans les rues de Bathurst – Photo Tyler Ells

Des propos qui sont partagés par le maire par intérim de Bathurst.

«Il n’est certainement pas l’habitude de voir des troupeaux de chevreuils comme on l’a vu depuis environ deux semaines, presqu’à chaque jour. Ceci est assez étonnant, surtout qu’ils se promènent tout près et traversent l’artère la plus achalandée de la ville. Et nous ignorons pourquoi ils se retrouvent en si grand nombre dans la ville», a affirmé Lee Stever.

Cela dit, nous n’avons pas reçu de plaintes citoyennes, autres que des commentaires exprimant la préoccupation que ces chevreuils soient heurtés par des véhicules.»

Questionné à son tour, le personnel du ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie de Bathurst a indiqué que le nombre de cerfs est dans la moyenne cet hiver par rapport à l’hiver précédent.

«C’est commun de voir plus de cerfs à Bathurst et dans les communautés avoisinantes en mars. La fonte des neiges permet une mobilité accrue à mesure que les cerfs recherchent de la nourriture disponible», a souligné Nick Brown, porte-parole du ministère.

De son côté, la GRC rappelle que les cerfs de Virginie représentent un danger pour les automobilistes, surtout en période de noirceur.

«Si l’on rencontre une bête sur la route, il faut idéalement freiner en demeurant en ligne droite. On évite ainsi le risque de perdre le contrôle de son véhicule, de se retrouver dans la voie inverse et de frapper une autre voiture ou encore de frapper l’animal qui a possiblement décidé de fuir dans une direction ou une autre», conseille le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.