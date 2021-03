Le Nord-Ouest se remet du confinement

Les commerces d’Edmundston se relèvent doucement du confinement total et de la phase rouge décrétée en début d’année. L’Acadie Nouvelle est allée à leur rencontre, mardi.

Les clients ne se bousculent pas aux portes. Les files d’attente ne débordent pas jusqu’à l’extérieur comme c’est le cas devant certains géants à Moncton.

Néanmoins, la ville d’Edmundston a recommencé à prendre vie depuis le retour en phase jaune, il y a environ trois semaines.

Le trafic se densifie, les voitures se multiplient dans les stationnements de gyms et de restaurants.

Plusieurs seraient revenus à leur habitude, que ce soit de magasiner le samedi ou de sortir prendre une bière le jeudi soir.

L’assouplissement des restrictions fait du bien à tout le monde, certes, mais spécialement aux commerçants qui peuvent désormais ré-envisager un semblant de normalité.

Reprise progressive

À la boutique Fashionista par Douceur de Nuit, la reprise serait bonne, mais progressive.

«Il y a beaucoup plus de gens qui viennent depuis la phase jaune», a témoigné Angela Deveau Dubé, la gérante.

«Je pense que le soleil, c’est sûr et certain, a aidé les gens à sortir. Mais je pense aussi qu’ils étaient plus sur les nerfs pendant la phase rouge. Plusieurs pensaient même qu’on était fermés.»

Depuis la réouverture complète du magasin de vêtements et de lingerie, un peu plus de la moitié de la clientèle habituelle aurait répondu présente.

Mme Deveau Dubé devine que le reste préfère continuer d’éviter les déplacements non essentiels, encore ébranlé par la violence des éclosions dans la zone.

«On n’avait pas encore vécu ça à Edmundston. Dans notre beau petit coin du Nouveau-Brunswick, ça vivait bien. Et là tout à coup, on était presque plus infectés qu’à Montréal, toute proportion gardée. Le monde ne savait plus quoi penser. Ils avaient vraiment peur (…). On a vu la ville se transformer.»

Vigilance accrue

Du côté du Gym Sparta Progression, les clients auraient aussi redoublé de prudence suite aux éclosions.

Kim Roy, une employée, estime que la crise des derniers temps a sensibilisé plusieurs personnes à la vulnérabilité de la région.

«Au début, il fallait souvent rappeler aux clients: “Hé, mettez votre masque, faites attention, distanciation sociale.” Certains disaient: “Bin wayon, il n’y a même pas de cas à Edmundston”. Tandis que là, ils essaient de faire beaucoup plus attention. Ils voient qu’aucune région n’est à l’abri de ça.»

Le gym Sparta Progression aurait vendu plusieurs abonnements depuis sa réouverture, surtout pendant les deux premiers jours de la phase jaune.

La nouvelle tendance serait à ceux d’un mois, preuve que les clients sont tout aussi prudents dans leurs achats que leurs comportements.

«Le roulement se fait bien, il y a du monde en masse», affirme toutefois Mme Roy.

Certains clients plus âgés ou aux prises de problèmes de santé n’auraient pas encore repris l’entraînement, mais d’autres n’auraient pas perdu une seconde.

L’employée rappelle que l’entraînement constitue pour plusieurs un outil indispensable pour maintenir un équilibre mental.

Surtout pendant les mois précédents l’été, affirme-t-elle, les clients étaient impatients de voir le gymnase rouvrir et en auraient profité en grand nombre depuis.

Défis

Au restaurant Pur et Simple, les affaires vont bon train ces derniers temps.

Le passage en phase jaune, combiné avec le beau temps et la semaine de relâche, il y a deux semaines, a donné un bon coup de pouce à l’entreprise après deux semaines de fermeture et deux autres à faire seulement des plats à emporter.

«On dirait que les gens étaient tannés de rester à la maison, là ils sortent, ils sont joyeux et on voit que ça fait vraiment (grimper) notre chiffre d’affaires», se réjouit la gérante, Brenda Dumont.

En naviguant la reprise, le restaurant d’Edmundston souffre toutefois d’une grande pénurie de main-d’œuvre.

«En restauration, quand on ferme, les gens ont besoin de travailler et donc se trouvent de nouveaux emplois. Quand on rouvre, on doit se trouver de nouveaux employés», explique Mme Dumont.

Parallèlement, la gérante considère que les clients du Pur et Simple semblent aussi plus soucieux de la COVID-19 depuis les éclosions.

Ils sont plus nombreux à réserver, à poser des questions sur les règles sanitaires et à commander pour emporter, a-t-elle illustré.

Reprendre confiance

Patrick Lajoie, brasseur aux Brasseurs du Petit-Sault, témoigne aussi d’une reprise réussie, si progressive.

«Le monde avait hâte de revenir. Même s’il y a beaucoup de règles (…) ils les respectent», a-t-il affirmé.

La plupart des clients du Petit-Sault ont attendu quelques semaines avant de revisiter la microbrasserie, au début de la phase orange.

M. Lajoie estime qu’ils avaient déjà repris confiance quand la phase jaune arrivée.

Sa collègue, Marlène Albert, signale que les services de livraison demeurent toutefois les plus populaires malgré l’ouverture de la salle à dégustation.

Les Brasseurs du Petit-Sault auraient justement tiré leur épingle du jeu pendant le confinement total et la phase rouge grâce à cette alternative.