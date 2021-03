Les élèves de Listuguj pourront retourner en classe à Campbellton

Privés de leur établissement scolaire depuis l’automne dernier en raison des contraintes frontalières liées à la COVID-19, les élèves du secondaire de la Première nation autochtone de Listuguj en Gaspésie pourront réintégrer leurs classes dès le début avril.

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a confirmé à l’Acadie Nouvelle être parvenu à un accord avec la Première nation autochtone de Listuguj pour la reprise des cours en présentiel pour les élèves de la communauté fréquentant l’école Sugarloaf Senior High.

Cette entente survient après que des vaccins (Pfizer-BioNTech) aient été mis à la disposition de la Première nation afin qu’elle puisse les inoculer aux élèves âgés de 16 ans et plus.

Du coup, les jeunes vaccinés d’ici vendredi pourront retourner à leur école aussi tôt que le 6 avril. Ils poursuivront alors leurs études en personne avec le modèle hybride actuellement en place, soit une journée en présentiel, la suivante en télétravail.

Il s’agit d’un développement majeur dans ce dossier. Depuis la fin de la bulle en octobre dernier avec la région d’Avignon en Gaspésie – alors confrontée avec une augmentation marquée du nombre de cas positif à la COVID-19, – les élèves du secondaire de Listuguj étudient à distance, dans leur communauté, sans accès à leur établissement.

Cette situation, largement décriée par plusieurs politiciens, avait été à la base d’une manifestation en novembre dernier. Les élèves de Listuguj avaient alors traversé les barrages frontaliers et s’étaient rendus devant – et même à l’intérieur – des locaux de leur école.

Selon le ministre Cardy, le gouvernement du Québec a finalement pris le dossier au sérieux et a entrepris un processus de vaccination auprès des membres de la communauté de Listuguj, processus qui est en voie d’être complété. Ces efforts, en plus de la volonté de vacciner les 16 et plus, constituent pour le ministre des mesures significatives qui permettent aujourd’hui à la province de relâcher quelque peu ses mesures.

«La Première nation de Listuguj a un plan détaillé pour assurer la protection de sa communauté contre la COVID-19. Si les jeunes ont reçu leur vaccin, il n’y a aucune raison qu’on les empêche de retourner à leur école», affirme le ministre.

Aux dires de ce dernier, les élèves plus jeunes qui ne peuvent recevoir le vaccin en raison de leur âge pourront également réintégrer leur établissement scolaire.

«Pour que le vaccin soit efficace, il faut qu’un grand nombre de personnes soient vaccinées, et c’est ce qui se passera avec le plan en place dans la communauté de Listuguj. Avec les mesures prises par la Première nation, autant mon ministère que la Santé publique sommes confortables avec la décision de permettre ce retour en classe, qu’il s’agit d’une mesure appropriée», dit M. Cardy.

Il prend soin de reconnaître que les derniers mois n’ont pas été faciles pour les jeunes élèves de Listuguj.

«On a fait du mieux que l’on pouvait pour s’assurer qu’ils reçoivent une formation adéquate à distance, la meilleure éducation possible. Reste qu’ils n’ont pas pu voir leurs amis, qu’ils ont été exclus d’une certaine vie sociale et scolaire. Je suis donc vraiment heureux que ce passage difficile arrive à son terme et j’ai vraiment hâte de les revoir chez nous afin qu’ils puissent terminer leur année scolaire», souligne le ministre Cardy qui espère aussi que cet assouplissement contribuera à faire baisser d’un cran les tensions à la frontière avec la Gaspésie.

Maintenant, est-ce que cette avancée avec les élèves pourrait s’avérer un prélude à un plus grand relâchement aux frontières, à tout le mois pour les personnes vaccinées?

«Ce n’est pas mon ministère ni ma décision, mais j’imagine que si les plans de vaccinations continuent d’avancer dans cette direction, que l’on pousse le virus dans un coin, il serait logique d’envisager des réductions dans les mesures contre la COVID-19 à nos frontières. Mais c’est encore trop tôt pour en parler, surtout avec la présence des variants et la hausse des cas ailleurs dans le monde», souligne M. Cardy.