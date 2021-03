Moncton: 1,6 million $ pour revamper la plage du Centenaire

L’administration de Moncton a présenté à son conseil municipal les résultats de sa consultation publique à propos de la rénovation d’une partie du parc du Centenaire, où se trouvait l’ancienne plage.

La Ville a le projet de construire un sentier de 400 mètres en forme de boucle dans cette «zone inférieure» (lower bowl, en anglais).

En hiver, le public pourra y patiner en écoutant de la musique et en admirant des éclairages. À côté, les amateurs de glissades pourront remonter la piste de luge sur des chemins déneigés et sécuritaires.

Durant l’été, les flâneurs pourront marcher sur le sentier, s’asseoir sur des bancs entourés de fleurs sauvages et admirer l’étang d’un belvédère.

Les joueurs de basketball auront la possibilité de s’entraîner sur deux terrains neufs un peu plus loin, près des jeux d’enfants, où se trouve une patinoire pendant la saison froide.

La municipalité prévoit en outre remplacer le pont qui enjambe le cours d’eau Jonathan, restaurer un ruisseau qui s’y jette (canalisé pour l’instant dans un ponceau) et créer une zone humide.

Ce projet coûte 1,6 million $. Le gouvernement fédéral le financera à hauteur de 1,3 million $ dans le cadre du volet d’infrastructure Résilience à la COVID-19, selon l’administration de Moncton.

Les fonctionnaires de la Ville précisent avoir dû composer avec des contraintes environnementales, puisque l’endroit est inondable.

Les élus devraient s’exprimer sur l’amélioration de la zone inférieure en mai. S’ils l’approuvent, la construction devrait se terminer en décembre 2021.

Les résidents sont plus de 400 à avoir donné leur avis par courriel et téléphone, ainsi que dans des commentaires sur les réseaux sociaux et un sondage sur la plateforme numérique Let’s Chat Moncton.

C’est insuffisant pour la militante en faveur de la justice sociale, Hafsah Mohammad. Elle a avancé devant le conseil municipal que cette étude d’opinion ne représentait pas la population.

La porte-parole du groupe Grassroots NB croit que les améliorations du parc centenaire sont inéquitables, notamment pour les habitants du quartier 1 (où elle habite, à l’est de la cité). Elle a soutenu que l’espace vert était difficilement accessible pour les personnes défavorisées sans voiture.

La conseillère du quartier 1, Paulette Thériault a déclaré que son secteur était effectivement négligé et que des citoyens, comme Mme Mohammad, devaient le dénoncer.

«Je pense que vous ne comprenez pas complètement toute la portée du parc du Centenaire et son rôle dans Moncton, a toutefois rétorqué le maire adjoint, Shawn Crossman, à l’intention de la militante. Il dessert toute la ville.»

Cet autre conseiller du quartier 1 s’est senti visé par l’intervention de Mme Mohammad.

«Je n’apprécie vraiment pas le commentaire que vous dirigez contre moi sur le fait que je n’ai pas ajouté de valeur à mon quartier, s’est-il fâché. J’ai passé 5 ans de ma vie à faire remplacer la piscine du quartier est. Nous allons aussi construire un parc à Lewisville bientôt.»