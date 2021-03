Plus de la moitié des maires du Restigouche ne seront pas candidats aux élections

Le portrait de la Commission de services Régionaux du Restigouche est appelé à changer considérablement alors que cinq des huit maires élus lors de la dernière élection municipale ne seront pas de la prochaine.

Les élus du Nouveau-Brunswick ont siégé, pour la très grande majorité, une année supplémentaire en raison de l’annulation des élections municipales. Cette année additionnelle a visiblement amené plusieurs élus à faire une réflexion en profondeur sur leur avenir politique. Car nombreux sont ceux qui songeaient à se représenter l’an dernier et qui ont finalement renoncé à l’idée.

Denis Savoie avait été élu à barre de la municipalité d’Eel River Dundee, alors fraîchement élargie avec certains DSL voisins, dont celui de Dundee. Le politicien a été le premier à annoncer son départ l’automne dernier. Deux autres ténors de la politique municipale l’ont suivi dernièrement, soit les maires Charles Bernard, de Balmoral, et Michel Soucy, d’Atholville.

Deux autres noms doivent maintenant être greffés à cette liste, soit ceux de Randy Hunter, de Tide Head, et Denis McIntyre, de Charlo.

«Je crois que ça fait du bien d’avoir du sang neuf de temps à autre», confie M. McIntyre, qui termine sa neuvième année au poste de maire.

S’il ferme la porte à un retour à la mairie, M. McIntyre la laisse toutefois entrouverte pour un poste de conseiller, poste qu’il a occupé pendant 14 années auparavant.

«J’aime la politique municipale. Ça fait 23 ans que j’en fais. Il y a beaucoup de dossiers que j’ai à cœur et que je veux continuer de développer. J’ai une certaine expérience, mais en ce moment, un poste de conseiller me suffirait», dit-il.

Pour sa part, Randy Hunter estime que l’âge de la retraite a tout simplement sonné. Par contre, il sera candidat pour le poste de conseiller au District scolaire anglophone Nord. Ayant œuvré dans le domaine de l’éducation pendant 34 années – notamment comme enseignant et directeur d’école –, il a assisté, impuissant, à la fermeture de l’école primaire de son village lors de son mandat.

«C’était inévitable, il ne restait qu’une poignée d’élèves. Toutefois, j’ai encore beaucoup de difficultés avec l’emplacement choisi pour sa remplaçante, la nouvelle école primaire anglophone régionale. Il ne pouvait y avoir pire endroit. C’est clairement une décision politique et je compte ramener ce dossier au conseil d’éducation si je suis élu», dit-il.

Ce projet d’infrastructure prévu à Campbellton a été mis sur pause par le gouvernement.

Ceux qui restent

Tous les maires ne sont toutefois pas prêts à claquer la porte.

À Kedgwick, la mairesse Janice Savoie se dit prête à solliciter un second mandat.

«J’y ai réfléchi très longuement et j’ai bien failli passer mon tour. Finalement, j’ai pensé que mon expérience serait peut-être un atout, autant à la table du conseil qu’à celle de la CSR-Restigouche puisqu’on va se retrouver avec beaucoup de nouveaux visages. Il y a de gros dossiers qui s’en viennent – notamment la santé et la gouvernance locale – et je veux être là pour veiller aux intérêts de ma communauté et de ma grande région», dit Mme Savoie.

À Dalhousie, le maire Normand Pelletier penche également pour un second mandat. Ce dernier l’avoue, il n’a pas du tout la tête à la politique en ce moment, lui qui est toujours en deuil de son fils décédé tragiquement il y a quelques mois.

«Mais j’aime ma ville, j’aime ce que l’on a réalisé comme conseil au cours du dernier mandat et j’aimerais continuer. On a des défis oui, mais aussi beaucoup de potentiel. Je ne veux surtout pas me désister à ce moment-ci et avoir des regrets dans quelques mois pour avoir passé mon tour», a-t-il confié.

Des prétendants

À Charlo, au moins un candidat a déjà annoncé ses intentions de briguer la mairie, soit Gaétan Pelletier, homme d’affaires et ancien infirmier. Idem à Balmoral où l’ancien directeur général du village et lui aussi homme d’affaires, Guy Chiasson, est déjà en campagne pour la succession de Charles Bernard.

Ailleurs, deux anciens collègues du district scolaire pourraient se retrouver à nouveau autour d’une même table. Jean-Guy Levesque et Mario Pelletier convoitent en effet le poste de maire dans leur municipalité respective, le premier à Atholville, le second à Eel River Dundee. Les deux hommes avaient annoncé leurs intentions le printemps dernier avant l’annulation de l’élection en raison de la pandémie de COVID-19. Ils étaient alors tous deux maires adjoints de leur municipalité.

À Tide Head, un ancien maire de l’endroit, Allan Dickson, vient par ailleurs d’annoncer officiellement son intérêt pour le poste. Ce dernier a été à la barre de cette municipalité pendant trois mandats.

«Se commettre ainsi pour quatre ans, ce n’est pas une décision que l’on prend à la légère, surtout pas à mon âge. Toutefois, je suis toujours partant pour les défis. Je crois que j’ai accompli de belles choses pour la municipalité durant mes mandats précédents et je veux continuer dans cette même veine», indique l’homme pour qui aucun sujet n’est tabou, y compris ceux des fusions et de la régionalisation qu’il aimerait bien aborder avec les communautés voisines.

Les indécis

Dans la catégorie des candidats toujours indécis, on retrouve l’ancien conseiller et maire adjoint de Campbellton, Ian Comeau. Candidat défait dans le cadre d’une course à trois extrêmement serrée en 2016, il avait officialisé sa candidature avant l’annulation de l’élection l’an dernier. Questionné à savoir s’il entend remonter dans l’arène en mai, le principal intéressé a indiqué être en réflexion sérieuse.

La mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, n’a pas non plus fait part officiellement de ses intentions.

À Kedgwick, l’ancien conseiller municipal Éric Gagnon est lui aussi en train d’analyser la situation, lui qui s’était porté candidat au poste de maire en 2020.