Un budget «de rattrapage» en santé et en services sociaux

Les ministères de la Santé et du Développement social sont parmi les gagnants du budget de cette année, qui cherche avant tout à atténuer les impacts négatifs de la pandémie. Mais les investissements en santé sont loin d’être suffisants, selon l’opposition.

Le gouvernement tente de boucher les trous dans un système de santé malmené par une pandémie et par des défis grandissants en termes de recrutement et d’accès aux services.

«Ce n’est pas le budget que j’aurais aimé présenter, mais c’est le budget dont le Nouveau-Brunswick a besoin», a résumé Ernie Steeves.

Le ministre des Finances annonce 30 millions $ pour venir en aide aux régies de santé. Il s’agira entre autres de créer des postes d’infirmière dans les «régions éloignées» et de financer des programmes pour s’attaquer à la liste de personnes qui n’ont pas de médecin de famille.

Le gouvernement Higgs réserve notamment 11 millions $ pour le recrutement de médecins.

En mêlée de presse, la ministre Dorothy Shephard a d’ailleurs précisé que le ministère lui-même prendra le recrutement des médecins en main plutôt que d’accorder la tâche aux régies de la santé ou à la Société médicale du N.-B.

La province doit aussi faire face à une demande croissante de soins en matière de santé mentale et de traitement des dépendances.

Pour ce faire, plusieurs ministères se partageront une somme de 7 millions $, dont 3,1 millions $ pour le traitement des cas complexes des jeunes et des enfants.

Bien que la ministre Dorothy Shephard vante son plan ambitieux de cinq ans sur la santé mentale et ses échéanciers «agressifs» pour y parvenir, elle convient qu’il «reste à voir» si les fonds dont elle dispose seront suffisants pour atteindre ses objectifs.

De son côté, l’opposition n’est pas convaincue.

Le député libéral Rob McKee estime que le financement accordé à l’enjeu de la santé mentale ne parviendra pas à combler l’écart. Il aurait entre autres aimé voir plus de financement pour le recrutement de psychologues (350 000$ dans ce budget).

«On voit que ce sont des engagements vagues divisés entre plusieurs ministères. Selon moi, ce n’est pas suffisant pour s’attaquer aux problèmes de santé mentale.»

David Coon, chef du Parti vert, croit lui aussi que le financement des soins de santé manque de mordant.

«Nos besoins sont nombreux dans cette province, et ce que ce budget cherche à faire, comme dans le dossier de la santé mentale, c’est du rattrapage.»

M. Coon aurait aussi aimé que le gouvernement accorde une plus grande place au logement abordable et qu’il finance jusqu’à 500 nouvelles unités de logement.

En entrevue mardi après-midi, le ministre du Développement social Bruce Fitch a toutefois confirmé que le gouvernement a toujours l’intention de compléter 151 nouvelles unités de logement d’ici 2022.

Soutien au logement abordable et aux soins des aînés

Le ministère du Développement social bénéficie d’une augmentation budgétaire de 19,6 millions $ destinée à la sécurité du revenu, et 12 millions $ pour les services d’habitation.

Un total de 46,4 millions $ s’ajoute au budget du ministère pour les aînés et les soins de longue durée.

Cela comprend 10,3 millions $ pour la rénovation de foyers de soins et l’exploitation de trois nouvelles installations, y compris la création de 148 nouveaux lits à Fredericton, Miramichi et Moncton et le remplacement de 214 lits à Miramichi.

Environ 12,4 millions $ sont inscrits au budget pour augmenter le salaire des travailleurs des foyers de soins et des travailleurs des services de soutien à domicile, des résidences communautaires et des foyers de soins spéciaux ainsi que des préposés aux services de soutien à la famille.

C’est là le seul motif de satisfaction relevé par le Syndicat canadien de la fonction publique.

«À part cela, il n’y a presque rien pour améliorer les services publics et aider ceux qui fournissent ces services. Aucune mesure n’y est inscrite pour s’attaquer à la crise du recrutement et de la rétention dans le secteur public», estime son porte-parole, Simon Ouellette.

Le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger, attend le dépôt des crédits budgétaires avant de se réjouir.

«Le diable est dans les détails, lance-t-il. De quelle hausse de salaire s’agit-il? Parle-t-on d’une augmentation majeure ou de miettes?»

Enfin, la situation sanitaire force le gouvernement Higgs à réserver 30 millions $ pour l’immunisation contre la COVID-19, un investissement inclus dans une somme de 64 millions $ destinée à lutter contre la pandémie. Cela comprend 15,4 millions $ pour le triage de nouveaux cas, les tests de dépistage et la recherche des contacts.

Le secteur de l’éducation n’est pas aussi bien gâté. Il a toutefois été décidé d’avancer la hausse de salaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, qui passe à 19$ de l’heure. De plus, 1 million $ sera consacré à faciliter l’achat d’un ordinateur portable pour les élèves du secondaire.