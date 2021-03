Un budget déficitaire orienté vers la santé et les services sociaux

Pas de plan de relance ambitieux ni de grosses coupures, le gouvernement Higgs présente un budget déficitaire de 244,8 millions $ destiné à s’attaquer aux crises que la pandémie a révélé ou exacerbé, en particulier dans le secteur des soins de santé mentale et des soins aux aînés.

Premier enseignement: le gouvernement provincial renonce à l’élimination du déficit budgétaire et ne prévoit pas de retour à l’équilibre budgétaire au cours des trois prochaines années.

La province signe un déficit de 244,8 millions $ et anticipe que la dette nette atteindra 13 891 millions $ en 2022 (+ 240 millions $).

Le ministre des Finances, Ernie Steeves décrit un budget placé «sous le signe de la résilience».

«Il serait prématuré de présenter aujourd’hui (mardi) un plan de retour à l’équilibre, car cela compromettrait la durabilité de la reprise économique et ajouterait à l’incertitude entourant les finances publiques», a-t-il déclaré.

«Nous sommes conscients que la pandémie de COVID-19 continuera d’exercer une grande influence sur notre vie pendant une bonne partie de l’année et qu’un appui soutenu sera nécessaire.»

Peu d’aide aux petites entreprises

À première vue, ce budget ne comporte pas de coupes budgétaires majeures, les dépenses de la plupart des ministères sont à la hausse. Le gouvernement met le paquet pour la santé mentale, les soins de longue durée et le logement abordable.

En revanche, on ne trouve pas dans le budget un véritable plan de relance économique et d’importantes mesures de soutien aux secteurs les plus touchés, comme le réclamaient plusieurs économistes et les partis d’opposition.

Le gouvernement se contente de renouveler le Programme d’incitation au voyage, mais réduit de 9 millions $ le fonds de roulement d’urgence pour les petites entreprises.

Le principal investissement en faveur du secteur privé consiste en une dépense de 20 millions $ pour le développement des petits réacteurs modulaires.

La priorité à la santé et aux services sociaux

Les ministères de la Santé et du Développement social sont parmi les gagnants du budget de cette année.

Le gouvernement tente de boucher les trous dans un système de santé malmené par une pandémie et par des défis grandissants en termes de recrutement et d’accès aux services.

«Ce n’est pas le budget que j’aurais aimé présenter mais c’est le budget dont les Néo-Brunswickois ont besoin en ce moment», résume Ernie Steeves.

Le ministre Steeves annonce 30 millions $ pour venir en aide aux régies de santé. Il s’agira entre autres de créer des postes d’infirmière dans les «régions éloignées» et de financer des programmes pour s’attaquer à la liste de personnes qui n’ont pas de médecin de famille.

Le gouvernement Higgs réserve 11 millions $ pour le recrutement de médecins.

La province doit aussi faire face à une demande croissante de soins en matière de santé mentale et de traitement des dépendances. Pour ce faire, plusieurs ministères se partageront une somme de 7 millions $.

Le manque de lits dans les foyers de soins pousse plusieurs personnes âgées à recevoir des soins dans les hôpitaux. L’équipe au pouvoir vise à ajouter 600 lits de foyers de soins au cours des cinq prochaines années.

Environ 12,4 millions $ sont inscrits au budget pour augmenter le salaire des travailleurs des foyers de soins et des travailleurs qui offrent des soins à domicile. Un total de 46,4 millions $ s’ajoute au budget du ministère du Développement social pour les aînés et les soins de longue durée.

Le ministère du Développement social reçoit une augmentation budgétaire de 19,6 millions $ destinée à la sécurité du revenu, et 12 millions $ pour les services d’habitation.

Le gouvernement Higgs prévoit aussi 30 millions $ pour l’immunisation contre la COVID-19, un investissement inclus dans une somme de 64 millions $ destinée à lutter contre la pandémie. Cela comprend 15,4 millions $ pour le triage de nouveaux cas, les tests de dépistage et la recherche des contacts.

Une situation financière délicate

Le budget de 10,6 milliards $ table sur une augmentation de 1,3% des recettes en 2021-2022, insuffisant pour compenser la hausse anticipée de 3,4% des dépenses.

«La croissance des recettes pendant l’exercice sera limitée, car les transferts fédéraux diminueront lorsque le financement lié à la COVID-19 se terminera à la fin de l’exercice financier en cours», note M. Steeves.

La province espère profiter d’un rebond de la croissance de produit intérieur brut réel (PIB) de 2,9%, après un recul évalué à -3,5% en 2020. «Le déploiement du vaccin et l’assouplissement ultérieur des restrictions en matière de santé publique, puis de celles qui sont liées aux déplacements, permettront de favoriser la croissance au cours de l’année à venir. Toutefois, les prévisions comportent toujours beaucoup d’incertitude, et il faudra du temps avant de revenir au niveau d’activité économique d’avant la pandémie», souligne le ministre.