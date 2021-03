Vol dans des boîtes postales: un homme arrêté

Le jeudi 11 mars, un homme âgé de 26 ans de Cocagne a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur une série de vols dans des boîtes postales communautaires de Postes Canada. La police a saisi le courrier volé et d’autres articles après avoir exécuté un mandat de perquisition dans une résidence et un véhicule, à Cocagne.

Le suspect a été libéré sous certaines conditions. Il comparaîtra de nouveau en cour le 16 juillet, à 9h30.

Le vendredi 12 février, le Groupe de réduction de la criminalité du District du Sud-Est de la GRC a entrepris une enquête après avoir été informé qu’une boîte postale communautaire avait été endommagée et que du courrier avait été volé.

Au cours de l’enquête, plus de 50 plaintes ont été reçues dans 16 localités des comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, dont Saint-Antoine, Notre-Dame, Grande-Digue, Upper Coverdale et Sainte-Marie-de-Kent.