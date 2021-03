COVID-19: un seul nouveau cas mercredi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé un seul nouveau cas de COVID-19, mercredi.

Il s’agit d’une personne âgée de 40 à 49 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston). Le cas est lié à un cas précédent, et la personne est en auto-isolement.

Au cours des sept derniers jours, 17 nouveaux cas ont été recensés dans la province, contre 23 au cours des sept jours précédents.

Il y a maintenant 42 cas actifs au N.-B., un de plus que la veille et huit de plus qu’il y a une semaine. Il y a un mois, il y avait 118 cas actifs dans la province.

Les 42 cas actifs constituent le plus haut total depuis le 25 février, soit 20 jours.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 16 dans la zone 7 (Miramichi), 11 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), 10 dans la zone 1 (Moncton), trois dans la zone 3 (Fredericton) et deux dans la zone 2 (Saint-Jean).

Il n’y a pas de cas actifs dans les zones 5 (Restigouche) et 6 (Péninsule acadienne).

Une personne souffrant de la COVID-19 est hospitalisée.

Depuis le début de la pandémie, 1477 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19. Trente en sont décédés.

Cas dans une école

Par ailleurs, un deuxième cas positif de COVID-19 a été confirmé à l’École Notre-Dame à Edmundston. Les élèves et le personnel poursuivront leur apprentissage ou leur travail à partir de la maison jusqu’à la fin de la semaine pour permettre à la Santé publique de procéder à la recherche des contacts ainsi que pour effectuer le nettoyage et la désinfection de l’école.

Éclosion terminée

La Santé publique a déclaré mercredi que l’éclosion de COVID-19 à la Villa des Jardins, un établissement résidentiel pour adultes situé à Edmundston dans la zone 4, est officiellement terminée.

Le 24 janvier, une éclosion a été déclarée, après qu’un cas de COVID-19 ait été confirmé dans l’établissement. Tous les employés et résidents de l’établissement ont subi plusieurs tests de dépistage pour confirmer la fin de l’éclosion, qui a été officiellement déclarée par la médecin-hygiéniste régionale, la Dre Kimberley Barker.

Avis d’exposition à Edmundston

De plus, la Santé publique a recensé mercredi une source possible d’exposition au Truck Stop Edmundston, situé au 100, chemin Grey Rock, aux dates et heures suivantes: le 9 mars, de 2h35 à 3h05; le 10 mars, de 2h à 3h35, le 11 mars, de 9h45 à 10h35 et le 12 mars, de 11h35 à 12h15.

Vaccination en pharmacie

Enfin, la campagne de vaccination a commencé mercredi dans les pharmacies de la province pour les citoyens âgés de 85 ans et plus.

À Fredericton, le pharmacien Ryan Quinn a administré un vaccin à Corrie Hudson, âgée de 88 ans, qui est devenue la première personne du Nouveau-Brunswick âgée de plus de 85 ans à se faire vacciner contre la COVID-19 par un pharmacien.