Le gouvernement lance des consultations sur le logement locatif

Le gouvernement provincial veut connaître l’opinion de la population sur la situation du logement locatif au Nouveau-Brunswick.

Jusqu’au 7 avril, les locataires, les propriétaires et les promoteurs sont invités à présenter leurs histoires, tant positives que négatives, concernant leur expérience avec le système de location dans la province.

Afin de mieux comprendre les facteurs en jeu dans le cadre du paysage locatif actuel au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial recueillera des données sur le marché et la location pour évaluer la situation actuelle ainsi que les tendances à court et à long terme, examinera la situation dans d’autres administrations et discutera avec des gens du Nouveau-Brunswick et des groupes d’intervenants de la province.

Les commentaires du public seront acceptés par l’entremise du site Web www.gnb.ca/loyers. Tout sera fait de façon anonyme.

Les locataires du Nouveau-Brunswick qui souhaitent présenter leur expérience, mais qui doivent avoir recours à un autre mode de participation, peuvent composer le 211 pour obtenir de l’aide afin de répondre au sondage.

Dans le cadre de cet examen, le gouvernement sollicitera également les commentaires des groupes d’intervenants concernés.

L’examen sera entrepris par un groupe interministériel de fonctionnaires du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, de Service Nouveau-Brunswick, d’Opportunités NB, du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, du ministère du Développement social, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de la Société d’inclusion économique et sociale, et du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Cette collaboration a pour objectif de mettre les besoins des résidents au premier plan en ce qui a trait au logement abordable, sécuritaire et accessible.