Le maire Yvon Lapierre sera candidat à sa réélection à Dieppe

Yvon Lapierre se porte candidat à sa réélection lors des élections municipales du 10 mai. Il représente Dieppe depuis 2012, après avoir aussi dirigé la Ville de 1998 à 2005 et avoir été conseiller municipal de 1986 à 1989.

«La première fois, je me suis présenté pour mes enfants, raconte le Québécois d’origine. Maintenant, j’ai cinq petits-enfants à Dieppe, donc la motivation est toujours là!»

Le grand-père veut continuer à faire croître sa municipalité. Elle a pourtant déjà bien grandi depuis ses débuts en politique, devenant la plus grande cité francophone du pays hors du Québec. Il confie d’ailleurs que c’est sa plus grande fierté.

«Ce n’est pas grâce à moi seul, temporise M. Lapierre. C’est aussi grâce à la venue des gens du Nord, attirés par les emplois de la région, qui sont ensuite restés dans des familles de plus en plus grandes.»

Pour mettre en évidence le chemin parcouru, il rappelle que lors de ses premiers mandats, une bonne partie des réunions du conseil municipal de Dieppe se déroulaient en anglais.

Maintenant, les élus de la communauté s’expriment en français. Les commerçants doivent même utiliser en priorité cette langue sur leurs enseignes depuis 2010.

Engagement pour le français

M. Lapierre compte d’ailleurs défendre sa langue maternelle sur la scène provinciale.

«Mes trois filles ont été élevées en français, raconte l’époux d’une anglophone. Même si c’était un défi quotidien, j’aimerais que ce contrat social prévale entre tous les citoyens du Nouveau-Brunswick après la révision de la Loi sur les langues officielles.»

La personnalité régulièrement citée parmi les 30 francophones les plus influents du Nouveau-Brunswick d’après l’Acadie Nouvelle, souhaite aussi encourager l’immigration francophone.

L’agence de développement économique Expansion Dieppe emploie d’ailleurs une personne spécifiquement pour ce dossier depuis quelques mois, Bénédicte N’Dri.

«Le Nouveau-Brunswick n’atteint pas ses objectifs, dénonce le maire sortant. C’est notre cheval de bataille. Nous organisons pour ça des activités en collaboration avec d’autres acteurs, comme Moncton.»

Engagement pour l’immigration francophone

M. Lapierre souhaite aussi favoriser l’intégration des immigrants en encourageant les rencontres entre habitants de façon générale.

«Il y a deux ans, nous avons institué la zone ConneXion sur une partie du chemin Gauvin rendue piétonne, avec des jeux et des activités communautaires, rappelle-t-il. Ç’a été un énorme succès. Mais la COVID-19 a porté un coup dur au développement communautaire.»

Le maire promet des ajustements, mais prévoit encore un été difficile pour les relations sociales. C’est d’autant plus malheureux pour lui, qu’il se bat depuis plusieurs décennies afin de donner à Dieppe un centre vivant.

La Ville a notamment un plan d’aménagement depuis 2018 visant à rendre le secteur plus agréable pour les piétons et les cyclistes.

«Je ne suis pas satisfait du développement du centre-ville, lâche pourtant M. Lapierre. Mais on ne change pas le mode de vie des gens du jour au lendemain. Ils sont tellement attachés à l’automobile!»

Engagement pour des finances saines

Les objectifs de croissance et de qualité de vie sont-ils conciliables? Le maire sortant veut en tout cas les mener de front… tout en contrôlant les dépenses de son administration.

Il se souvient que Dieppe a dépassé le ratio de frais de la dette autorisé de 20% au début des années 2000. Et ce, justement à cause de l’explosion de sa population (de 20 à 25% tous les cinq ans entre 2001 et 2011) et de ses besoins d’infrastructures.

Ce taux est aujourd’hui à 14%, selon M. Lapierre. Il s’accompagne d’un taux de taxation inférieur à ceux des cités comparables et à indice de capacité fiscale très élevé. Dieppe s’est aussi doté d’un plan limitant ses emprunts à 1,5 million $ par an jusqu’en 2037.