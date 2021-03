Les cités s’inquiètent de la possible privatisation de Cannabis NB

Alors qu’une décision doit bientôt être prise relativement à l’avenir de Cannabis NB, l’Association des cités du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement de renoncer à la privatisation de la société d’État.

Dans une lettre envoyée au premier ministre Blaine Higgs, l’Association des cités du Nouveau-Brunswick (ACNB) rappelle que «la majorité des entreprises privées de l’industrie du cannabis au Nouveau-Brunswick, ainsi que les quelque 2000 employés» de ce secteur habitent sur le territoire de l’une des huit municipalités représentées par l’association.

L’ACNB craint ainsi que la privatisation se traduise par un impact négatif sur le gagne-pain de ces travailleurs.

«Selon de récents rapports, il semblerait que Cannabis NB aurait éliminé les principales raisons pour lesquelles le gouvernement aurait initialement décidé d’explorer la privatisation», peut-on lire dans la lettre, dont l’intégralité a été publiée mercredi dans l’Acadie Nouvelle.

En effet, après avoir enregistré des pertes de l’ordre de 16,2 millions $ au cours ses 50 premières semaines d’opération, Cannabis NB prévoit maintenant enregistrer des profits de 10 millions $ à la fin de cette année fiscale.

Un décision attendue sous peu

La prise de position de l’ACNB arrive au moment où Fredericton laisse entendre qu’une décision pourrait être annoncée au cours des prochains jours.

Lors du dépôt du budget provincial, lundi, le ministre des Finances, Ernie Steeves, a dit qu’une décision devrait bientôt être annoncée.

«Je ne ferai pas de commentaires sur Cannabis NB, sauf de dire que nous allons en discuter lors de la réunion du cabinet, jeudi. Peu de temps après, vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe», a déclaré M. Steeves, lundi.

Les inquiétudes exprimées par l’ACNB s’ajoutent à celles des producteurs de cannabis de la province qui disaient craindre les conséquences d’une éventuelle privatisation. La semaine dernière, neuf dirigeants d’entreprises de l’industrie demandaient notamment à Fredericton de les consulter avant de prendre une décision sur l’avenir de Cannabis NB.

Les producteurs s’étaient dits étonnés d’apprendre que les négociations visant la privatisation se poursuivaient, malgré l’atteinte de la rentabilité.

Ils disaient notamment craindre qu’une entreprise «qui se soucie davantage de ses profits» détienne le monopole du marché, ce qui pourrait nuire aux producteurs de la région.

L’ACNB appréhende la privatisation puisqu’elle pourrait «avoir une incidence considérable sur la viabilité future de notre secteur grandissant de production du cannabis» et se traduire par une «diminution des revenus généraux» pour la province.

Pour l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, Fredericton doit surtout analyser le dossier en fonction de la rentabilité de la société d’État.

«C’est vraiment une décision d’affaires, dit M. Desjardins, qui est aussi directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. Qu’est-ce qui sera plus rentable pour la province?»

Que la privatisation aille de l’avant ou non, l’industrie continuera d’être une source de revenus puisque Fredericton pourra continuer à prélever des taxes sur la vente du cannabis.

«La question est de savoir si Cannabis NB est rentable, je n’ai pas les chiffres pour me prononcer, mais ultimement, c’est de faire ce qui est mieux pour les contribuables. Le gouvernement doit décider si le prix de vente et les revenus qui vont en découler seront plus intéressants que les profits anticipés au cours des prochaines années», illustre Pierre-Marcel Desjardins.