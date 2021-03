Une travailleuse transfrontalière refusée dans une succursale de Service NB

Une citoyenne du Restigouche fulmine après s’être vue refuser l’accès à la succursale de Campbellton de Service NB en raison de son statut de travailleuse interprovinciale.

Isabelle Fillion, de McLeod, est travailleuse sociale en Gaspésie. Chaque semaine, elle franchit sans encombre le pont interprovincial pour se rendre à son lieu de travail puis revient ensuite chez elle.

Elle fait partie des centaines de navetteurs transfrontaliers qui vont et viennent ainsi quotidiennement d’un côté comme de l’autre de la rivière Restigouche.

Elle n’est pas encore obligée de le faire officiellement, mais depuis quelques semaines – à titre de précaution pour elle et les autres –, elle se fait tester de façon hebdomadaire.

Celle-ci a toutefois eu une surprise de taille. Vendredi dernier, elle s’est rendue à la succursale de Service NB de Campbellton afin de renouveler son immatriculation.

À la porte, un gardien de sécurité lui a posé les questions d’usage du formulaire de la COVID-19. Avez-vous ressenti dernièrement des symptômes du virus? Avez-vous été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? Avez-vous voyagé à l’extérieur de la province au cours des 14 derniers jours?

À cette dernière question, elle a répondu par l’affirmative puisqu’elle franchit constamment la frontière pour le travail. À la suite de sa réponse, on lui a refusé l’accès.

«Honnêtement, ça m’a vraiment surprise. C’est la première fois qu’on me refusait dans un établissement pour être allé travailler quelques minutes de l’autre côté du pont, comme le font beaucoup de citoyens du Restigouche», souligne-t-elle.

Mis au fait qu’elle avait passé un test de dépistage de la COVID-19, le gardien lui a également demandé la preuve que celui-ci est négatif, ce qu’a refusé Mme Fillion.

«Je savais qu’il n’avait pas le droit – pour des raisons évidentes de confidentialité et de vie privée – d’exiger une telle information. Même les agents frontaliers ne peuvent exiger la preuve d’un test négatif», explique-t-elle.

Frustrée par l’intransigeance du gardien, celle-ci est partie, puis est revenue à la charge un peu plus tard. Une fois de plus, elle s’est butée à une fin de non-recevoir. Un employé de Service NB est finalement intervenu et, après quelques discussions, a finalement autorisé Mme Fillion à pénétrer dans la succursale.

«J’ai vraiment l’impression d’avoir été lésée dans mes droits d’accéder aux services publics. Je connais le décret des mesures d’urgence de la province et je suis en règle», soutient la plaignante.

Elle ne peut s’empêcher de se demander combien de concitoyens n’ont pas eu la même chance et n’ont pu accéder aux locaux de Service NB au Restigouche, mais aussi ailleurs dans la province.

Plaintes

À la suite de cette mésaventure, Mme Fillion a porté plainte à Service NB ainsi qu’au bureau de l’ombud. Elle en a également rédigé une troisième, celle-là au bureau du Commissaire sur les langues officielles, puisque le gardien de sécurité n’a pu s’adresser à elle dans sa langue.

«Toutes nos interactions ont été en anglais, car il m’a clairement dit qu’il ne comprenait ni ne parlait un mot de français. C’est totalement inconcevable d’avoir une personne dans cette position – qui s’adresse au public et qui doit poser des questions sérieuses sur la COVID-19 –, mais qui ne peut parler français. Et c’est d’autant plus inacceptable, à mon avis, que ça survienne dans une ville et une région à majorité francophone. Ça me dépasse», a confié Mme Fillion.

Elle a été avisée que sa plainte a été retenue par le bureau du commissaire et fera l’objet d’une enquête.

Dans son droit

Questionné à propos de cette mésaventure, le directeur des communications pour la COVID-19, Bruce MacFarlane, a indiqué que le questionnaire de dépistage constituait un outil essentiel pour la province dans sa lutte contre la COVID-19, un outil qui repose sur l’honnêteté, la confidentialité et la confiance du public.

«Depuis leur introduction en tant qu’outil d’atténuation, ils ont été adoptés dans les entreprises et différentes organisations. Celles-ci ont l’autorité et la responsabilité de mettre en œuvre cet outil de manière efficace, mais aussi de façon judicieuse», a-t-il indiqué.

Dans ce cas précis, il note toutefois que «les navetteurs transfrontaliers réguliers ne sont pas tenus de s’auto-isoler pour le moment, et la personne en question (Mme Fillion) semble être dans son droit d’accéder à Service Nouveau-Brunswick. À condition, bien entendu, qu’elle ne présente pas de symptômes du COVID-19», souligne le porte-parole.