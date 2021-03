Vaccination: frais de transport remboursés aux prestataires d’aide sociale au Québec

Les prestataires des programmes québécois d’assistance sociale pour qui l’obtention du vaccin engendre des frais de transport pourront se les faire rembourser, comme ce fut le cas il y a quelques années lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, explique que le gouvernement est sensible aux difficultés vécues par les Québécois dans le contexte de la pandémie. Il ajoute qu’en raison de l’accélération de la campagne de vaccination au Québec, la mesure de remboursement permettra de favoriser un plus grand accès des prestataires des programmes d’assistance sociale aux vaccins devant protéger la population contre le coronavirus.

Le ministre Boulet signale que depuis le début de la pandémie de COVID-19, une vigie étroite des effets de la crise sanitaire sur les personnes et les familles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale est exercée par son ministère.

Les prestataires voulant profiter de mesure de remboursement sont invités à communiquer avec leur agent de leur bureau local de Services Québec.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas implanté une telle mesure.