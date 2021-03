COVID-19: sept nouveaux cas au N.-B. jeudi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé sept nouveaux cas de COVID-19, jeudi.

Les sept cas sont répartis comme suit: cinq dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) et un chacun dans les zones 1 (Moncton) et 3 (Fredericton).

Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas rapportés en une seule journée dans la province en un peu plus d’un mois, soit depuis le 13 février.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 22 nouveaux de COVID-19 dans la province, soit deux de plus que lors des sept jours précédents.

Il y a maintenant 48 cas actifs dans la province – soit six de plus que mercredi et 15 de plus qu’il y a une semaine.

Il s’agit d’un sommet depuis les 49 cas rapportés le 25 février, soit il y 21 jours.

Les 48 cas sont répartis comme suit: 16 chacun dans les zones 4 et 7 (Miramichi), dix dans la zone 1, quatre dans la zone 3 et deux dans la zone 2 (Saint-Jean).

Il n’y a pas de cas actifs dans les zones 5 (Restigouche) et 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Après s’être approché du 30 pendant près de deux semaines au début du mois, le nombre de cas actifs s’approche maintenant du 50.

Une personne est hospitalisée.

Depuis le début de la pandémie, 1484 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19 et 30 personnes en sont décédées.