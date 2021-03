La bulle atlantique sera de retour le 19 avril et comprendra des régions du Québec

C’est désormais confirmé, les quatre provinces de l’Atlantique se sont entendues pour ouvrir leurs frontières communes dès le 19 avril, à condition que le nombre de cas de COVID-19 reste faible dans la région et que les éclosions restent sous contrôle.

La décision de rouvrir la bulle a été prise jeudi lors d’une réunion entre les quatre chefs de gouvernement, peut-on lire dans un communiqué du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique.

Cela permettra aux résidents des provinces de l’Atlantique de voyager dans la région sans avoir à s’isoler pendant 14 jours, comme ce fut le cas entre juillet et novembre 2020.

La participation de Terre-Neuve-et-Labrador dépendra toutefois de «des progrès continus dans l’assouplissement de ses restrictions provinciales et du niveau d’alerte», précise-t-on.

Toutes les directives de santé publique dans chaque province devront continuer d’être suivies, y compris le port d’un masque dans les espaces publics, et la distanciation physique et le fait de ne pas voyager en cas de symptômes de la COVID-19.

«Les premiers ministres ont fait remarquer que la décision d’alléger les restrictions de voyage continuera d’être étroitement surveillée et pourrait changer à tout moment, en fonction des conseils de santé publique concernant la situation dans la région.»

Bulle régionale avec le Québec

Jeudi, Dorothy Shephard, ministre provinciale de la Santé, a aussi annoncé l’établissement à la mi-avril d’une bulle régionale avec les régions du Témiscouata et d’Avignon ainsi qu’avec la Première nation de Listuguj, au Québec. Les citoyens de ces régions n’auront pas à s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée au Nouveau-Brunswick, à condition de ne pas avoir voyagé dans une autre région au Québec dans les 14 jours qui précèdent leur séjour dans la province ou d’avoir reçu une première dose du vaccin.

«J’ai discuté avec le ministre de la Santé du Québec. Ces communautés ont des liens importants avec le Nouveau-Brunswick et ils sont assez loin des grands centres du Québec. On demande à ces citoyens de ne pas voyager dans d’autres régions du Québec ou s’ils le font, d’attendre 14 jours avant de venir au Nouveau-Brunswick, mais essentiellement, ce sera un système d’honneur. Ç’a déjà marché auparavant.»

Plus tôt dans la journée de jeudi, Gilles LePage, député libéral de Restigouche-Ouest, a rappelé l’importance des liens entre les communautés frontalières du Nouveau-Brunswick et du Québec.

«Les liens familiaux, commerciaux et touristiques entre les régions du Restigouche et d’Avignon-Bonaventure sont vitaux. Nous sommes une seule communauté divisée par un pont.»

Travailleurs en rotation

À compter du 26 mars à 23h59, les travailleurs en rotation ne seront plus tenus de s’auto-isoler s’ils ont reçu leur première dose du vaccin et que 14 jours se sont écoulés depuis. Pour le moment, ils devront subir un test de dépistage de la COVID-19 au cinquième jour et au 10e jour suivant leur retour au Nouveau-Brunswick, a précisé la ministre Shephard.

Si un travailleur en rotation ne se fait pas vacciner, il sera encore tenu de s’auto-isoler pendant 14 jours, et il en sera de même pour toute personne vivant sous le même toit. Il devra également subir un test de dépistage obligatoire le 10e jour.

Le gouvernement provincial a aussi annoncé qu’à compter de jeudi, les personnes âgées de 80 et plus, les autres professionnels de la santé réglementés qui sont en contact étroit avec leurs patients, ainsi que les personnes présentant des problèmes de santé complexes sont admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Ils peuvent prendre un rendez-vous auprès d’une pharmacie.

Le gouvernement provincial a également indiqué que tous les résidents des établissements de soins de longue durée ont maintenant eu l’occasion de recevoir au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Par ailleurs, en date du 19 mars, tous les résidents des communautés des Premières Nations âgés de 16 ans et plus auront eu la possibilité de recevoir leur première dose du vaccin.

Sept cas jeudi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé sept nouveaux cas de COVID-19, jeudi.

Les sept cas sont répartis comme suit: cinq dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) et un chacun dans les zones 1 (Moncton) et 3 (Fredericton).

Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas rapportés en une seule journée dans la province en un peu plus d’un mois, soit depuis le 13 février.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 22 nouveaux de COVID-19 dans la province, soit deux de plus que lors des sept jours précédents.

Il y a maintenant 48 cas actifs dans la province – soit six de plus que mercredi et 15 de plus qu’il y a une semaine.

Il s’agit d’un sommet depuis les 49 cas rapportés le 25 février, soit il y 21 jours.

Les 48 cas sont répartis comme suit: 16 chacun dans les zones 4 et 7 (Miramichi), dix dans la zone 1, quatre dans la zone 3 et deux dans la zone 2 (Saint-Jean).

Il n’y a pas de cas actifs dans les zones 5 (Restigouche) et 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Après s’être approché du 30 pendant près de deux semaines au début du mois, le nombre de cas actifs s’approche maintenant du 50.

Une personne est hospitalisée.

Depuis le début de la pandémie, 1484 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19 et 30 personnes en sont décédées.