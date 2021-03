L’Assemblée législative dit ne pas avoir les ressources pour traduire ses documents techniques

Des documents techniques rédigés en anglais n’ont pas été traduits en français par l’Assemblée législative de la seule province bilingue du Canada. Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, demande à ce que l’Assemblée se penche sur les lacunes en matière de traduction.

Kevin Arseneau dénonce le fait que des documents techniques destinés aux députés du comité d’administration de l’Assemblée législative n’ont pas été traduits en français, et que les ressources nécessaires pour traduire ces documents ne sont pas disponibles.

Selon lui, cela enfreint à la fois la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles, mais cela entrave aussi le privilège parlementaire dont disposent les députés pour exercer librement leur travail de politicien.

Le député dit en avoir fait part au bureau du greffier. On lui a répondu qu’il s’agissait d’un document «très long, technique et qui porte à confusion», qui aurait pris quelques semaines à traduire.

Les membres du comité ont donc reçu un résumé du document dans les deux langues le 18 février dernier, mais pas le document au complet.

Kevin Arseneau explique qu’il a aussi discuté de cela avec le greffier de l’Assemblée législative.

«Il m’a dit qu’il voulait simplement vérifier avec moi que je connaissais les conséquences de soulever une telle question de privilège, en prenant bien soin de me dire qu’il m’encourageait néanmoins de soulever la question de privilège si j’en avais envie», dit Kevin Arseneau.

Les conséquences, d’après le député, seraient que l’Assemblée devrait traduire tous les documents destinés aux comités dans les deux langues officielles, une tâche dont elle ne peut pas s’acquitter avec les ressources dont elle dispose.

L’Acadie Nouvelle a contacté le bureau du greffier jeudi après-midi, mais personne n’était alors disponible pour répondre à nos questions.

En entrevue, Kevin Arseneau dit avoir été informé que l’Assemblée législative a de la difficulté à recruter suffisamment de traducteurs à cause de ses salaires peu compétitifs, et que bon nombre de documents écrits il y a plus d’une décennie n’ont pas encore été traduits.

«Il y a encore des archives de l’époque de Bernard Lord qui ne sont pas traduites», dit Kevin Arseneau.

Le député affirme que la «décision» du comité d’administration de l’Assemblée législative de sous-financer les services de traduction «crée des députés plus égaux que les autres», puisque seulement certains députés ont toujours accès aux documents dans la langue officielle de leur choix.

En soulevant une question de privilège sur cet enjeu, Kevin Arseneau espère que l’Assemblée et le gouvernement veilleront à trouver une solution, comme celle d’embaucher davantage de traducteurs.

Le président de l’Assemblée, Bill Oliver, est aussi président de son comité d’administration. Il a informé Kevin Arseneau qu’il prenait cette question en délibéré et qu’il lui reviendrait avec une réponse à savoir si cette question de privilège est fondée.

«Le président va décider si, selon lui, il y a fondement de prime abord. S’il accepte, il va y avoir un débat en chambre, ce sera envoyé à un comité et il y aura un rapport écrit avec des solutions», espère M. Arseneau.

L’Acadie Nouvelle a également demandé un commentaire de la part du gouvernement jeudi après-midi.

«Je suis au courant de la situation et le président de l’Assemblée a pris cela en délibéré», a répondu Glen Savoie, leader parlementaire du gouvernement.

Robert Gauvin, député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe, dit qu’il appuie l’initiative du député vert.

«L’excuse que ça coûte trop cher, qu’on n’a pas les budgets pour traduire, ça ne tient plus la route. On est une province bilingue, on ne peut pas seulement être bilingues quand ça fait notre affaire.»