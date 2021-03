Le maire de Beresford s’apprête à tirer sa révérence

Jean-Guy Grant s’apprête à tirer un trait sur 22 années de vie politique en tant que conseiller municipal et maire de Beresford.

«Après analyse de la situation, j’ai décidé de consacrer mes énergies à ma famille et à mon commerce», a raconté le principal intéressé.

«J’ai le coeur gros. Siéger au conseil est quelque chose que j’ai vraiment adoré.»

Jean-Guy Grant a été élu une première fois à titre de conseiller municipal de Beresford en 1983.

Après quelques mandats toujours à titre de conseiller, il a été élu maire par acclamation en 2016.

Il s’agit d’un revirement de situation pour celui qui avait annoncé il y a un peu plus d’un an son intention de briguer un deuxième mandat avant que la COVID-19 ne vienne forcer l’annulation du scrutin de mai 2020.

«Je vais garder de bons souvenirs du travail qui a été fait pour l’amélioration de nos infrastructures, même si c’est quelque chose que les électeurs ne retiennent pas nécessairement. D’avoir servi avec les maires Losier, Charest et Boudreau représente aussi de beaux souvenirs», a-t-il souligné.

Jean-Guy Grant dit souhaiter la tenue d’une course à la mairie.

«Un maire élu par acclamation peut certainement faire un excellent travail, mais une course avec au moins deux candidats favorise les échanges d’idées en plus de susciter un plus grand intérêt pour l’élection auprès des électeurs.»

Quant au prochain dirigeant de la seconde municipalité en importance dans la région Chaleur, Jean-Guy Grant est d’avis que celui-ci devra poursuivre le travail amorcé par l’actuel conseil tout en apportant de nouvelles idées.

«Il faut surtout garder en tête qu’il faut être au service des citoyens, parce qu’en fin de compte ce sont eux qui payent pour obtenir tous les services municipaux», a affirmé celui qui est copropriétaire et directeur général d’un important concessionnaire automobile à Beresford.

Questionné par l’Acadie Nouvelle en début de semaine sur ses intentions, le maire par intérim de Bathurst, Lee Stever, a indiqué qu’il poursuivait sa réflexion en compagnie de ses proches et de sa famille et qu’il ferait connaître prochainement ses intentions.

À Petit-Rocher, le maire Luc Desjardins a déjà annoncé qu’il ne solliciterait pas un autre mandat.