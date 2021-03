Un hiver «parfait» pour les producteurs de sirop d’érable

Difficile à croire avec le temps glacial au début de la semaine, mais tout semble indiquer que la saison sera précoce cette année pour les acériculteurs du Nouveau-Brunswick.

Et ceux-ci devront être prêts, car la saison pourrait être très productive, mais aussi de courte durée.

C’est le constat que brosse pour le moment le président de l’Association des acériculteurs du Nouveau-Brunswick, Jean-François Laplante.

«On vient d’avoir un petit retour de températures froides, mais celles-ci ne dureront pas. On annonce déjà le retour de températures douces d’ici quelques jours. Donc quand ça va commencer à couler, attention. Ce sera de grosses quantités en peu de temps», prédit le propriétaire de l’érablière Laplante et fils de Saint-Quentin.

Dans les faits, les températures plus clémentes des dernières semaines ont provoqué les premières coulées, ce qui a permis aux propriétaires d’érablières de rincer leurs tubulures et de préparer leur équipement en prévision du début de la saison. Et ces premières coulées ont été généreuses. À l’érablière Laplante et fils, on a récolté suffisamment d’eau d’érable pour bouillir et produire une quinzaine de barils, ce qui n’est pas négligeable aussi tôt dans la saison.

«Il faut dire qu’on a eu un hiver parfait pour ça, doux et sans beaucoup d’accumulations au sol, près de la moitié moins de neige en fait. Quand il y a beaucoup de neige, les coulées prennent souvent plus de temps à décoller. Là, nos arbres risquent de nous donner plus d’eau d’érable, plus rapidement, et de l’eau d’érable de meilleure qualité. C’est ce que l’on recherche, puisque celle-ci donne un sirop de plus grande valeur», explique-t-il.

Aux dires de M. Laplante, l’industrie est facilement deux semaines en avance sur une saison normale. En fait, elle serait la plus précoce des dix dernières années selon ses estimations.

«La dernière fois qu’une saison a commencé aussitôt, chez nous dans le Nord à tout le moins, c’est en 2010 et 2012. Selon mes registres, ça avait commencé vers la mi-mars, et c’est exactement ce qui se passe actuellement. Dans les deux cas, la saison avait pris fin à la mi-avril, soit deux semaines plus tôt qu’en temps normal là aussi. C’est dur de prédire avec exactitude à quoi va ressembler la saison, mais j’ai un bon feeling. Je crois qu’on s’enligne pour être une bonne saison», affirme le producteur.

L’an dernier, le Nouveau-Brunswick a connu une saison raisonnable, soit ni médiocre ni exceptionnelle. Selon Statistiques Canada, la province a produit quelque 560 000 gallons de sirop (en baisse de 6,2% comparativement à l’année précédente) pour des ventes d’environ 20,6 millions $. Une saison dure généralement entre quatre et six semaines.

«Comme producteur, on ne peut rien à la météo. Que ce soit tôt ou plus tard, tout ce que l’on peut faire, c’est d’être prêt quand ça passe. Et de ce que l’on me rapporte, les producteurs dans le nord sont prêts et n’attendent que ça commence pour de bon», indique M. Laplante.