La Nouvelle-Écosse ouvrira sa frontière samedi

Dès samedi, 8h, les résidents du Nouveau-Brunswick n’auront plus à s’isoler à leur arrivée en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la province voisine a décidé de prendre de l’avance sur la formation de la bulle de l’Atlantique, qui devrait devenir réalité le 19 avril.

Les Néo-Brunswickois pourront donc échapper à la quarantaine de 14 jours et n’auront pas à remplir de formulaire d’enregistrement. C’était déjà le cas pour les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais attention, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas encore accepté la réciprocité. Autrement dit, les Néo-Écossais doivent s’isoler lorsqu’ils se rendent au Nouveau-Brunswick, et les Néo-Brunswickois doivent aussi respecter la période d’isolement de 14 jours à leur retour s’ils traversent la frontière.

«Nous avons hâte de rouvrir toute la bulle de l’Atlantique, mais en attendant, avec la baisse du nombre de cas, nous sommes à l’aise d’ouvrir la frontière du Nouveau-Brunswick», a déclaré le premier ministre Rankin vendredi en conférence de presse. «Nous savons que de nombreuses entreprises et familles doivent fréquemment traverser cette frontière et nous ne voulons pas retarder leur retour aux routines normales de voyage. Je sais que cela rendra la vie plus facile à de nombreux citoyens de la Nouvelle-Écosse qui ont de la famille au Nouveau-Brunswick ou qui travaillent au Nouveau-Brunswick.»

La Nouvelle-Écosse ne comptait que 17 cas actifs de COVID-19 vendredi. Les restrictions spécifiques à la municipalité régionale d’Halifax ont été levées vendredi.

Le gouvernement néo-écossais autorise désormais les événements rassemblant 150 personnes à l’extérieur et jusqu’à 100 personnes à l’intérieur, s’ils sont organisés par une entreprise ou une organisation reconnue. Les restaurants et les bars peuvent désormais rester ouverts jusqu’à minuit.