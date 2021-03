Les élèves du secondaire retourneront à l’école à temps plein le 12 avril

L’enseignement à distance un jour sur deux sera bientôt chose du passé pour les quelque 25 000 jeunes de la 9ème à la 12ème année.

L’apprentissage en personne à temps plein, suspendu depuis mars 2020 dans la plupart des écoles secondaires, reprendra le 12 avril à condition qu’un retour en phase rouge soit évité. Le personnel de ces établissements pourra être vacciné dès à présent.

«Nous avons toujours reconnu que la situation, en particulier pour les élèves du secondaire, n’est pas idéale. En vertu des changements que nous apportons, tous les élèves de la neuvième à la 12e année poursuivront leur apprentissage en salle de classe chaque jour dans le cadre des phases jaune et orange», indique le ministre le l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Vaccination accélérée

La mesure a reçu l’aval de la Santé publique qui a décidé d’accélérer la vaccination du personnel des écoles secondaires. Ils sont, dès cette semaine, admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Ils recevront vendredi une invitation à participer à une clinique organisée la semaine prochaine par les régies régionales de la santé.

« Au cours des prochaines semaines, des cliniques de vaccination supplémentaires seront établies à l’intention du personnel des écoles primaires et intermédiaires ainsi que des garderies éducatives et du personnel de garde d’enfants», peut-on lire dans un communiqué du gouvernement provincial.

Les élèves des écoles secondaires qui sont âgés de 16 ans et plus et qui présentent des problèmes de santé complexes sont également admissibles à recevoir le vaccin.

Mesures sanitaires renforcées

Les élèves et les membres du personnel devront désormais porter un masque propre tout au long de la journée, sauf lorsqu’ils mangent ou participent à une activité physique.

Les écoles seront tenues de mettre des espaces additionnels à la disposition des élèves pour le dîner et les pauses et d’assigner de places assignées pour les salles de classe et le transport en autobus.

Si une zone sanitaire passe à la phase rouge, la Santé publique fournira des directives aux écoles pour déterminer si les élèves retourneront à des méthodes d’apprentissage mixte