Nicole Somers prête à continuer pour un autre mandat à Saint-Quentin

À la suite des départs prochains de trois conseillers, Nicole Somers a décidé de repousser l’heure de la retraite de la vie municipale d’au moins quatre autres années.

La mairesse de Saint-Quentin vient d’annoncer son intention de solliciter un autre mandat, ce qui représenterait son troisième consécutif à ce poste si elle l’emporte. Il s’agit d’un revirement de situation en soi puisqu’en 2019, la principale intéressée avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas postuler pour l’emploi.

Ça, c’était toutefois avant d’apprendre que pratiquement toute son équipe – à l’exception d’un conseiller, Bertrand Leclerc – ne serait pas du prochain scrutin. Les conseillères de longue date Marie-Josée Thériault (19 années), Jocelyne Querry-Bossé (17 années) et Martine Côté (9 années) ont chacune décidé en effet de passer leur tour.

«Comme partout ailleurs, la cinquième année de mandat causée par le report de l’élection dû à la COVID-19, a été épuisante pour tout le monde, y compris notre conseil. Conséquence, on perd énormément d’expériences et de connaissances autour de la table. J’ai donc décidé de rester afin que l’on soit au moins deux anciens à se présenter et à être en position de transmettre nos connaissances des dossiers en cours au prochain conseil si, bien entendu, on est élu», souligne Mme Somers non sans le plus grand respect envers ceux qui ont décidé de quitter.

«Elles ont fait chacune un travail colossal et ont donné beaucoup d’années à leur ville. C’est tout à leur honneur, et on ne les remerciera jamais assez pour cela», souligne Mme Somers.

Jeune retraitée, cette dernière cumule une quinzaine d’années de politique municipale, d’abord comme conseillère puis comme maire. Elle est d’ailleurs la première femme à avoir été élue à la barre de sa municipalité.

Bien qu’elle se présente et qu’elle veuille l’emporter, elle dit souhaiter que sa décision ne décourage pas le dépôt d’autres candidatures pour le poste.

«Je crois qu’en démocratie, c’est toujours plus sain lorsqu’il y a un choix sur les bulletins de vote. Si quelqu’un désire prendre la place, pense pouvoir faire mieux et est prêt à mettre l’épaule à la roue pour faire avancer nos dossiers municipaux, tant mieux», a souligné Mme Somers, admettant qu’il n’est pas mauvais d’avoir de nouveaux visages au sein du conseil.

Encore aujourd’hui, elle concède que si un candidat de qualité venait à se présenter pour le poste, elle pourrait changer son fusil d’épaule et tirer sa révérence. «En attendant , je pose ma candidature», rassure-t-elle. Celle-ci espère maintenant qu’il y aura un intérêt de la part de la population – et particulièrement de la jeunesse – de s’investir au sein du conseil municipal afin de rebâtir une équipe forte.

«On ne laisse pas une ville en désordre, les choses vont bien à Saint-Quentin. Notre économie est bonne, on a réalisé de belles choses, et on est très bien positionné dans plusieurs secteurs. Il y a de beaux projets en cours, mais il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des défis qui pointent à l’horizon, comme nos besoins en immigration, la réforme de la santé, celle de la gouvernance locale. Il y a du pain sur la planche, mais ce sont de beaux défis à relever.»