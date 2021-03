Le Parti vert veut faire la lumière sur Destination Acadie

Un député du Parti vert, Kevin Arseneau a demandé au gouvernement de révéler de nombreux documents en lien avec une mission de promotion de l’immigration francophone au Canada atlantique, appelée Destination Acadie.

L’élu de Kent Nord a réclamé les notes de service, la correspondance (courriels et messages texte), les contrats et les documents concernant les dépenses du gouvernement du Nouveau-Brunswick à propos de missions réalisées à l’étranger entre 2014 et 2020.

La province a investi 538 000$ de 2014 à 2020 dans Destination Acadie. Avec ces subventions, des organismes comme les Productions KLEF et la Société nationale de l’Acadie (SNA) ont organisé des conférences, présenté des concerts et tenu des kiosques au Maroc, en France, en Belgique et au Royaume-Uni, par exemple.

Afin d’obtenir une réponse, M. Arseneau a déposé un avis de motion à l’Assemblée législative. Il prévient toutefois que la Chambre aura peu de chance d’en débattre étant donné le statut de tiers parti de sa formation politique.

«Si le gouvernement refuse de répondre, la prochaine étape sera de demander aux ministères impliqués de venir au comité des Comptes publics et on procédera à des interrogatoires, explique-t-il. Là, je n’aurai pas de limite de temps pour mes interventions.»

L’intérêt public

Le député a entamé ses démarches à la suite d’une enquête de l’Acadie Nouvelle. Lors de celle-ci, le gouvernement provincial a censuré de très nombreux passages d’une réponse à une demande de renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Voici ce que le gouvernement a refusé de révéler entièrement au journal: les rapports financiers, les livres comptables, les factures, les reçus, les récépissés, les honoraires et les documents des processus d’appels d’offres liés à Destination Acadie.

M. Arseneau a participé à une délégation de la mission de promotion au Maroc en 2017, lorsqu’il était président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).

«Je suis intéressé. J’ai dit que l’événement était grandiose, rappelle-t-il. Je pense aussi que le public a le droit de savoir. En tant que parlementaire, je dois m’assurer que l’argent du contribuable est utilisé à bon escient.»

Le député souligne que si le gouvernement n’avait rien à cacher, il révélerait les informations réclamées.

L’agence de développement économique qui a répondu à la demande de renseignements de l’Acadie Nouvelle, Opportunité Nouveau-Brunswick, a simplement annoncé qu’elle respectera ses obligations en ce qui concerne la motion de M. Arseneau.

L’appel à l’Ombud

Le député libéral, Chuck Chiasson signale cependant que les motions de dépôt de documents présentées en Chambre ne sont pas plus contraignantes que les demandes d’accès à l’information.

«Depuis le début de la session, l’Opposition officielle a déposé 17 motions afin d’obtenir des clarifications sur divers dossiers et nous sommes toujours en attente de réponses, souligne-t-il. Le manque de transparence du gouvernement Higgs par rapport à Destination Acadie, comme par rapport à plusieurs autres dossiers, est flagrant.»

Le porte-parole de l’opposition en matière d’immigration prévient que si le gouvernement persiste dans cette attitude, son parti fera peut-être appel à l’Ombud de la province.

L’Acadie Nouvelle a eu moins de patience. Une conseillère juridique du bureau de l’Ombud a déjà commencé à traiter une plainte du journal quant à sa demande de renseignements à propos de Destination Acadie.

Pour justifier son opacité, Opportunité Nouveau-Brunswick a invoqué plusieurs articles de la Loi sur l’accès à l’information. Ces passages portent notamment sur les notions de pertinence et de vie privée.