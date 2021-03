COVID-19: 4500 membres du personnel des écoles secondaires pourront recevoir un vaccin

Le gouvernement provincial prévoit de mettre en œuvre, dès lundi, un programme visant à permettre aux employés des écoles secondaires d’avoir plus facilement accès aux cliniques de vaccination. Les élèves du secondaire doivent reprendre l’apprentissage en personne à temps plein le 12 avril.

Du 22 au 27 mars, 4500 membres du personnel des écoles secondaires dans l’ensemble de la province pourront recevoir un vaccin contre la COVID-19 dans des cliniques organisées à 16 endroits différents. Les écoles seront fermées pour les étudiants le jour où se tiendront des cliniques dans leur région afin de permettre aux membres du personnel des écoles secondaires de se faire vacciner et de planifier le retour à l’école.

Les premières cliniques de vaccination seront mises sur pied le 22 mars à Edmundston et à Centreville, entre Woodstock et Perth-Andover pour les membres du personnel de treize écoles de l’ouest et du nord-ouest de la province, dont la Cité des Jeunes A.-M-Sormany et l’École Saint Mary’s Academy à Edmundston, la Polyvalente Thomas-Albert et l’école John Caldwell, à Grand-Sault, l’École Grande-Rivière à Saint-Léonard, l’École Marie-Gaétane à Kedgwick et la Polyvalente A.-J.-Savoie à Saint-Quentin.

Plus de renseignements sur les cliniques et la marche à suivre seront envoyés aux membres du personnel visés dans les écoles en question et des détails additionnels seront annoncés lundi au sujet d’autres cliniques qui se tiendront tout au long de la semaine.

Au cours des prochaines semaines, d’autres cliniques d’immunisation seront organisées à l’intention du personnel des écoles élémentaires et intermédiaires, des fournisseurs de services à la petite enfance et du personnel des garderies dans le cadre du volet des grands employeurs du plan de vaccination.

Quatre cas ce week-end

La Santé publique a aussi annoncé quatre nouveaux cas de la COVID-19 ce week-end. Trois d’eux ont été signalés dans la zone 4, soit la région d’Edmundston, et concernaient une personne de 19 ans et moins, une personne de 30 à 39 ans et une personne de 60 à 69 ans. Ces personnes sont en isolement et les cas sont liés à des cas antérieurs confirmés.

Dimanche, le coronavirus a atteint une personne âgée de 30 à 39 ans de la zone 1 (région de Moncton). Le cas est lié à un voyage et la personne est aussi en isolement.

Sur les 1490 cas confirmés au Nouveau-Brunswick depuis 2020, 1410 personnes se sont rétablies. Un total de 49 cas sont toujours actifs en date de dimanche et il y a eu 30 décès. Deux personnes sont hospitalisées à l’heure actuelle.

Restrictions de voyage

Conformément à l’arrêté obligatoire en vigueur, les voyageurs qui entrent au Nouveau-Brunswick, ou qui reviennent au Nouveau-Brunswick à la suite d’un voyage à l’extérieur de la province, doivent s’isoler à leur retour pendant 14 jours, à moins d’en être exemptés. La bulle atlantique entre le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador rouvrira d’ici le 19 avril.

Les citoyens du Nouveau-Brunswick pourront alors voyager dans ces provinces sans devoir s’isoler à leur retour.