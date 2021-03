La PA doit en faire davantage pour réduire son empreinte écologique

L’éolien est une porte d’entrée des plus intéressante pour la Péninsule acadienne considérant son grand potentiel. - Archives

La Péninsule acadienne doit en faire davantage pour réduire son empreinte écologique, recommande un rapport commandé par l’organisme Imaginons la Péninsule acadienne autrement. Entre autres, on suggère de mettre en place des plans de mobilité pour favoriser de nouveaux modes de transport et d’exploiter davantage le potentiel éolien de la région.

La rapport, préparé en 2020 par des consultants en développement durable de la Gaspésie, a été présenté récemment dans le cadre du plus récent Écofestival organisé par Imaginons la Péninsule acadienne autrement.

Dans la Péninsule acadienne, près de 80% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux transports et au secteur résidentiel.

C’est pour cela qu’on recommande un plan de mobilité pour encourager le transport collectif, la mise sur pied de programmes de voitures et de vélos mis en libre-service et la création d’une plateforme de covoiturage. Un groupe mené par Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, travaille actuellement à l’élaboration d’un service de transport collectif dans la région. Il doit toujours réviser les conclusions d’un rapport de faisabilité.

Par ailleurs, les auteurs du rapport croient fortement au potentiel d’un projet d’énergie propre, autant pour l’environnement que pour l’économie locale. Au pays, on estime que le secteur des énergies propres permettra de créer près de 160 000 nouveaux emplois au pays.

«Dans l’immédiat, et dans un contexte de transition énergétique, l’éolien est une porte d’entrée des plus intéressante pour la Péninsule acadienne considérant son grand potentiel. Il suffit maintenant de bien organiser le tout pour que cette exploitation éolienne soit bénéfique pour toute la communauté.»

Ce type d’initiative pourrait aussi rendre la région plus attirante pour des jeunes, croit-on.

«En étant un territoire mettant de l’avant des mesures de transition, une meilleure rétention et une meilleure attractivité des jeunes est à prévoir considérant que les motifs susceptibles de les inciter à retourner dans la Péninsule acadienne sont, par exemple, de vivre plus près de la nature, d’avoir une bonne qualité de vie et de pouvoir contribuer au développement de sa communauté.»

Par contre, pour qu’un projet soit réussi, on suggère que les communautés s’organisent, comme cela a été le cas dans la région de Lamèque avec la création de la Coopérative d’énergie renouvelable. Par contre, on souligne que la région aurait pu être davantage gagnante.

«Malgré des redevances de 200 000$ par année indexés au coût de la vie, la communauté de Lamèque n’est pas un partenaire direct du projet et a donc très peu de pouvoir sur la gestion du projet. Ce projet aurait fort probablement été plus profitable si la localité avait investi pour être copropriétaire du parc.»

Tout cela devrait avoir pour objectif d’éviter une situation comme celle de la région d’Anse-Bleue où une proportion élevée de la population s’oppose à un projet de parc éolien que souhaite développer l’entreprise Naveco Power.

«Puisqu’il n’y a pas de porteur légitime et structuré pour l’ensemble de la Péninsule acadienne, les promoteurs de projets éoliens ont peu de raisons de discuter avec les représentants des territoires mis à part pour les aspects de l’acceptabilité sociale.»