Un nouveau CCNB à Bathurst?

Le projet de construction d’un nouveau Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst est plus que jamais dans l’air.

De l’avis de la direction du CCNB, les infrastructures vieillissantes des deux établissements de la rue du Collège et de la promenade Youghall font en sorte que ceux-ci ne respectent plus les normes des bâtiments en vigueur de nos jours.

Le premier site d’enseignement, où se trouve également le siège social du CCNB, a été construit en 1916. Le second site, qui abrite entre autres le Centre d’innovation et de transfert technologique des métaux, a quant à lui été inauguré en 1961.

Malgré certaines améliorations apportées au fil des années, il est évident que les deux campus ne répondent plus aux besoins du jour, estime Paolo Fongemie, le vice-président aux Services administratifs du CCNB.

«L’idée est de regrouper les deux sites en un seul afin de maximiser les services offerts aux étudiants et d’être beaucoup plus efficient. Il y aurait beaucoup d’avantages, uniquement au niveau de l’expérience et de la vie étudiante.»

Selon ses promoteurs, même avec une superficie moindre que les 500 000 pieds carrés actuellement occupés par les deux campus existants, le nouveau site du CCNB serait beaucoup mieux adapté aux besoins des étudiants et du personnel du CCNB de la région Chaleur.

«Des discussions préliminaires ont permis d’établir les besoins d’un nouveau CCNB. Un endroit qui se doit d’être au design innovateur et qui permettrait une utilisation maximale de tout l’équipement et d’être une vitrine technologique pour les industries», a indiqué Paolo Fongemie.

Le site de formation de la rue du Collège du CCNB – campus de Bathurst en 1916. – Gracieuseté

Rue du Collège

L’endroit privilégié par la direction du CCNB pour la construction d’un nouveau campus est l’actuel site de la rue du Collège.

«L’on souhaite conserver une partie du patrimoine qui se trouve sur la butte avec 100 ans d’histoire, tout en y allant avec la construction d’une infrastructure moderne. Ce sont les premiers paramètres dont dispose un architecte pour réaliser une première maquette», a confié l’ancien maire de Bathurst.

Une fois construit, le nouveau campus du CCNB serait sans aucun doute l’établissement d’enseignement le plus moderne et le plus écoénergétique dans tout le Nouveau-Brunswick.

«Ça fait partie de notre engagement et de notre projet de construction, même si nous sommes encore loin de la première pelletée de terre»,a souligné Paolo Fongemie.

La direction convient qu’une telle construction nécessitera d’importants investissements de la part des deux paliers de gouvernement.

«Le fédéral met habituellement de l’avant des programmes d’infrastructures en éducation. Ce qu’on souhaite, c’est que la province s’ajoute au programme et qu’il puisse le complémenter», a affirmé le vice-président aux Services administratifs du CCNB.

La dernière construction d’un campus, à Edmundston, il y a une dizaine d’années, avait nécessité des investissements de 38 millions $. À cet effet, Paolo Fongemie reconnaît que la construction d’un nouvel immeuble à Bathurst représenterait des dépenses importantes.

Le CCNB de Bathurst compte environ 650 étudiants et 230 membres du personnel. Une trentaine de programmes réguliers de formation sont offerts.

Selon Paolo Fongemie, l’avènement d’un tout nouveau CCNB à Bathurst ne changera en rien la taille de la population étudiante et du personnel de l’endroit ainsi que la variété des programmes qui y sont offerts.

«Ce qui va changer, c’est la qualité de la livraison des services offerts à tout le monde», assure Paolo Fongemie.