Évaluations psychologiques d’élèves par des enseignants: une idée jugée «dangereuse»

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. - Archives

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, voudrait modifier la Loi sur l’éducation afin de faire en sorte que certains enseignants approuvés puissent effectuer des évaluations psychologiques d’élèves. Une idée inconcevable et dangereuse, selon le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick.

Les psychologues doivent consacrer plus de huit ans d’études universitaires pour effectuer les évaluations psychologiques et psychoéducatives qui peuvent identifier les troubles neurodéveloppementaux et le Trouble du développement intellectuel chez les enfants.

En plus d’avoir des connaissances approfondie de la psychopathologie de l’enfant, de son développement, des techniques d’entrevues, de la santé mentale, du diagnostic et de l’éthique du processus, ils doivent se soumettent à une année pratique supervisée ainsi qu’un examen écrit et oral pour obtenir les qualifications nécessaires à la conduite de ces tests.

Jacques Richard, registraire du collège des psychologues du N.-B., juge insensé qu’un outil aussi «complexe» puisse être mis entre les mains d’un enseignant qui ne détient pas la même formation.

Pour illustrer son point de vue, il compare l’évaluation psychologique à la prise de sang.

«On pourrait me montrer comment faire une prise de sang, mais est-ce que ça veut dire que j’aurais les compétences pour savoir quand l’administrer, comment les interpréter ou que faire suite à son analyse?», a-t-il évoqué.

«Évidemment, tout le monde comprend que ça prend une formation poussée pour faire ce genre de tâche là (…) Il n’y a personne qui accepterait qu’une enseignante puisse aller pour une petite formation et commencer à faire des prises de sang. Quand ça vient au travail en santé mentale et en psychologie, c’est exactement la même chose.»

M. Richard précise qu’une évaluation psychologique mal effectuée risque d’entraîner de lourdes conséquences sur le développement académique, social, émotionnel et cognitif de l’enfant.

Même si les enseignants avec maîtrise approuvés par le ministère de l’Éducation ne poseront aucun diagnostic, le psychologue redoute que le manque d’encadrement et de clarté dans la réforme finisse par nuire aux élèves.

«En écrivant dans ce projet de loi que la loi sur les psychologues ne s’applique pas aux enseignants, ça veut dire que les enseignants à l’intérieur du système scolaire seront exemptés de tous recours. En d’autres mots, les parents ne pourront pas porter plainte contre eux, le Collège des psychologues n’aura aucune autorité sur eux et ainsi de suite», a-t-il ajouté.

Si le projet de loi va de l’avant, le Nouveau-Brunswick sera la première province canadienne à permettre à ses enseignants d’effectuer des évaluations psychologiques d’élèves.

Les modifications visent à pallier la pénurie de psychologues qui sévit depuis des années dans les écoles et force certains élèves à attendre jusqu’à deux ans et plus pour recevoir le soutien approprié.

M. Richard soulève cependant qu’il existe déjà plusieurs outils que les enseignants peuvent utiliser pour aider leurs élèves en attendant la disponibilité d’un professionnel de la santé.

Des tests qui permettent d’identifier les domaines de préoccupation scolaire, de guider les interventions du personnel scolaire, de suivre les progrès des élèves, par exemple.

«Ce n’est pas nécessaire de leur donner nos outils pour qu’ils soient mal interprétés et utilisés», a-t-il tranché.

Enfin, le psychologue évoque que certains psychologues de la sphère privée auraient déjà proposé leurs services au système scolaire, mais celui-ci aurait refusé en raison d’un manque de ressources financières.

«Le ministère aime dire qu’il n’y a pas de psychologues dans la province, mais en vérité, il ne veut pas allouer des fonds à la santé mentale.»

Pallier un manque

De son côté, le ministre Cardy défend le projet de loi qui a été déposé le 17 avril.

Son but, soutient-il, n’a jamais été de saper les psychologues ou leur profession, mais bien de répondre aux besoins éducatifs des élèves qui souffrent actuellement de la pénurie de psychologues en milieu scolaire.

«Il s’agit d’utiliser les ressources dont nous disposons pour faire face à une crise dont nous parlons depuis longtemps (…) Il est inacceptable que des parents attendent, année après année, après année, pour avoir accès à une évaluation psychoéducative et que le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick nous propose de nous tourner vers des psychologues privés», a exprimé M. Cardy.

«Nous avons un système scolaire public et nous devrions fournir des ressources publiques. Voici ce que nous allons faire avec ce projet de loi.»

Concrètement, le ministère de l’Éducation désire former une trentaine d’enseignants qui détiennent des maîtrises pour conduire ce type d’évaluations (aucun diagnostic).

De quelle durée serait la formation?

M. Cardy n’était pas en mesure de le confirmer lors du point de presse tenu lundi après-midi. Son équipe non plus au moment d’écrire ces lignes.

Une fois formés, les enseignants pourraient non seulement réduire les temps d’attente, mais aussi alléger le fardeau des psychologues scolaires qui sont actuellement débordés, a avancé le ministre. Les psychologues pourraient alors accorder plus d’énergie à la crise de santé mentale, selon lui.

En ce moment…