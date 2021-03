Jusqu’à 50 semaines de prestation pour les chômeurs: «C’est une bonne nouvelle!»

Fernand Thibodeau, porte-parole du nouveau comité Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses des industries saisonnières (ASTS). - Archives

Le groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, basé dans la Péninsule acadienne, accueille favorablement des changements permettant aux bénéficiaires de l’assurance-emploi d’obtenir jusqu’à 50 semaines de prestation régulières.

Il y a quelques jours, le projet de loi C-24 présenté par le gouvernement Trudeau a reçu la sanction royale. Les travailleurs peuvent obtenir jusqu’à 50 semaines de prestations pour les demandes présentées entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Pour le moment, ce changement est temporaire.

«C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont de la misère à se trouver un emploi convenable avec des heures convenables. La pandémie n’est pas terminée et les gens ont besoin d’aide. Dans la Péninsule, les usines de poisson vont rouvrir bientôt, donc plusieurs personnes vont retourner au travail, mais s’il y a une situation où une personne ne peut avoir un travail convenable avec des heures et un salaire convenable, c’est très bien», dit Fernand Thibodeau, porte-parole d’Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS).

Bien que ces mesures soient bien reçues, M. Thibodeau espère que le gouvernement fédéral déploie des efforts pour faciliter l’accès aux différents programmes d’aide.

«Ce n’est pas d’encourager les gens de rester sur l’assurance-emploi, non pas du tout, mais si tu vas au bureau de Service Canada, les services ne sont presque plus là, et les gens qui ne sont pas à l’aise avec les ordinateurs, c’est difficile pour eux, ils ne savent plus vers où se tourner. Avant, on les prenait presque par la main pour les aider, maintenant, à cause de la pandémie, il n’y a presque plus rien. Quand les gens appellent, ils peuvent attendre plusieurs heures au téléphone.»

La loi prévoit aussi un assouplissement des règlements visant les travailleurs autonomes qui se sont inscrits au régime d’assurance-emploi pour avoir accès aux prestations spéciales. Ils doivent avoir gagné en 2020 au moins 5000$ en rémunération nette et non 7555$ pour recevoir ces prestations.

En plus du projet de loi C-24, un nouveau règlement visant à augmenter le nombre de semaines offertes par les prestations canadiennes de la relance, des mesures d’aide créées durant la pandémie de la COVID-19, est entré en vigueur.

Le nombre de semaines pour la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants passera de 26 à 38 semaines. Ce règlement prévoit aussi une augmentation du nombre de semaines offertes par la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, qui passera de 2 à 4 semaines. Les particuliers pourront bénéficier de ces semaines supplémentaires par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada à partir du 18 mars 2021.

Documentaire

ASTS entend bientôt présenter à des élus fédéraux et provinciaux un court documentaire (youtu.be/91spVV6RKj0)d’environ 18 minutes réalisé par le cinéaste Chris LeBlanc qui porte sur les efforts menés par le groupe depuis sa création en avril 2019.

«On ne reçoit pas d’aide financière du gouvernement pour fonctionner, donc c’est pour montrer le travail fait en arrière-scène de façon bénévole», dit Fernand Thibodeau.

ASTS espère notamment présenter le film à Carla Qualtrough, ministre responsable d’Emploi et Développement social Canada.

Pas de prestations après un voyage à l’étranger

Le gouvernement fédéral confirme aussi que les personnes ayant voyagé à l’étranger qui doivent faire une quarantaine ou s’isoler à leur retour au Canada, dont les personnes qui reviennent des vacances, sont inadmissibles aux programmes d’aide pour la période couvrant leur isolement obligatoire.

Des exemptions sont offertes aux travailleurs de la santé qui doivent traverser la frontière pour le travail, les camionneurs et ceux qui doivent voyager pour des soins médicaux (ou pour accompagner quelqu’un qui voyage pour des soins).

Le gouvernement fédéral avait été invité à clarifier les règlements après qu’il s’est avéré que les personnes rentrant de vacances à l’étranger après le temps des Fêtes pouvaient techniquement bénéficier d’une prestation d’aide de 1000$ réservé à ceux qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19.