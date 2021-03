Un premier candidat à la mairie de Campbellton

Ancien conseiller municipal et maire adjoint de Campbellton, Ian Comeau a officiellement lancé, lundi, sa campagne pour le poste de maire.

Arrivé bon deuxième dans une lutte à trois extrêmement serrée en 2016 – avec 28 voix seulement le séparant de l’actuelle mairesse, Stéphanie Anglehart-Paulin –, Ian Comeau se dit prêt à sauter à nouveau dans l’arène politique.

Il s’agit en fait d’une reprise du scénario de l’an dernier puisque celui-ci avait annoncé, avant le report de l’élection, qu’il convoitait ce poste.

«La pandémie nous a joué un tour en 2020, et j’ai bien failli ne pas me représenter cette fois. Mais j’ai vu comment on s’en est sorti collectivement dans cette bataille au Restigouche. On a pu se parler et bien travailler ensemble lors de la dernière année, et cela m’a donné la motivation pour m’impliquer à nouveau. Il faut continuer cette collaboration et ce dialogue constructif entre nous», a confié le candidat.

En plus de son emploi au sein de la division des déchets solides au sein de la Commission de services régionaux du Restigouche, poste qui l’amène à travailler de très près avec le monde municipal, M. Comeau a lui-même été conseiller à Campbellton pendant quatorze années, dont quatre comme maire adjoint. Ce dernier est d’ailleurs semi-retraité, ce qui lui permet de consacrer plus de temps à d’autres tâches.

Le thème de sa campagne est «Travailler ensemble vers un Campbellton plus fort et plus dynamique».

En plus des défis économiques et démographiques avec lesquels la cité du Restigouche doit composer depuis plusieurs années, le prochain conseil aura en effet fort à faire avec le retour à une certaine normalité au fur et à mesure que s’estompe la COVID-19. Et cela inclut également rebâtir certains ponts avec les communautés situées de l’autre côté de la rivière.

«On s’entend que plusieurs des décisions qui ont été prises pour freiner la pandémie l’ont été par le gouvernement provincial et non localement. Les mesures ont gravement affecté notre économie et même, jusqu’à un certain point, nos relations avec nos voisins. Mais je suis d’avis que nous ne formons qu’une seule et grande famille avec la région d’Avignon, et il faudra certainement construire sur ce lien d’amitié dans les quatre prochaines années. Car s’il y a quelque chose que l’on a appris dernièrement, c’est que nous avons vraiment besoin l’un de l’autre pour survivre et nous développer mutuellement», indique le candidat.

Plus formellement, ce dernier s’engage à gérer sainement les finances de la Ville et à établir des stratégies de croissances.

Pour le moment, M. Comeau demeure le seul candidat officiel pour le poste. Du côté de la mairesse de Campbellton, cette dernière n’a pas encore confirmé ses intentions au journal.