Vaccin: des écoles fermées et des enseignants sur la route

La maire de Saint-Quentin critique sévèrement la méthode utilisée par le ministère de l’Éducation pour vacciner le personnel scolaire contre la COVID-19.

Nicole Somers accueille avec satisfaction la décision de la province d’accélérer les efforts de vaccination auprès de ce groupe de travailleurs qui se trouve à côtoyer tous les jours des milliers d’élèves de par la province. Cela dit, elle ne comprend pas comment il se fait que ce soient les enseignants de sa communauté qui doivent se rendre à un site de vaccination et non l’inverse.

Les membres du personnel scolaire de l’école polyvalente A.-J. Savoie ont appris dimanche qu’ils devaient se rendre à Edmundston afin d’obtenir une première dose de vaccin. Du coup, pas d’école lundi matin ni pour eux, ni pour les élèves.

«Pour être bien honnête, je trouve ça terrible», souligne Mme Somers, faisant référence autant au fait que les jeunes ont eu malgré eux une journée de congé sans raison et qu’une quarantaine de membres du personnel ont dû parcourir plus de 200 km (aller-retour) pour se faire inoculer le vaccin.

Selon la mairesse, une infirmière – ou à la limite une équipe restreinte – aurait très bien pu venir à l’école faire une clinique de vaccination pour le personnel sur l’heure du midi et des pauses.

«Mais au lieu de ça, on se retrouve avec toute l’école qui ferme (encore une fois) et on envoie l’ensemble du personnel sur la route, qui plus est dans une région où l’on sait qu’il y a des cas actifs de la COVID-19. J’ai beau chercher, je ne trouve tout simplement pas de logique là-dedans», souligne Mme Somers.

Celle-ci note que le personnel qui a été appelé à se déplacer a été rémunéré pour sa journée en plus de se faire dédommager financièrement pour le voyage.

Elle poursuit en insistant sur le fait que la vaccination de masse n’est pas nouvelle dans la province. Des équipes ont sillonné sa région au cours des dernières semaines afin de vacciner les résidents et le personnel des foyers de soins. Le personnel de l’extramural avait alors été mis à contribution.

«Ça aurait sauvé temps et argent à tout le monde. Et ça, c’est sans compter l’inconvénient majeur pour les parents qui ont appris la veille (dimanche) qu’ils devaient soudainement s’organiser pour leurs enfants», ajoute-t-elle.

Questionné par rapport à cette situation, le ministère de l’Éducation a indiqué que les cliniques de vaccination se dérouleront jusqu’au 27 mars pour les 4500 membres du personnel des 71 écoles secondaires de la province. La raison des déplacements serait surtout reliée à une question de logistique et de coordination.

«Afin de permettre au personnel de ces établissements scolaires d’avoir plus facilement accès aux cliniques de vaccination, nous avons organisé des cliniques à 16 endroits différents», a-t-on indiqué au journal.

Pour Saint-Quentin, il est maintenant trop tard. Cela dit, Mme Somers espère que son message sera entendu par Fredericton pour ce qui est des autres régions de la province, et surtout pour celles se trouvant loin d’un des sites de vaccination.

«C’est valable pour le vaccin contre la COVID-19, mais aussi pour tout autre vaccin ou service à l’avenir. Ça semble toujours nous qui devons nous déplacer, peu importe l’inconvénient que ça nous occasionne. À un moment donné, il faut se réveiller et se demander si c’est normal de payer quarante personnes et de leur faire perdre une journée de travail (aux frais des contribuables) quand une seule personne peut faire le chemin inverse. Il faut être raisonnable», dit-elle.