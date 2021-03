COVID-19: sept nouveaux cas mardi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé sept nouveaux cas de COVID-19, mardi après-midi.

Il y a trois cas dans la région 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 19 ans et moins et deux personnes âgées de 30 à 39 ans. Deux de ces cas sont liés à un voyage alors que l’origine du troisième est sous enquête.

Il y a quatre cas dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), soit deux personnes âgées de 19 ans et moins et deux personnes âgées de 30 à 39 ans. Ces quatre cas sont des contacts d’un cas qui a été signalé précédemment.

Le gouvernement précise que les sept personnes infectées sont en auto-isolement.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 29 nouveaux cas de COVID-19 – dont quinze lundi et mardi. Au cours de ces jours précédents, ce nombre était de 16.

Il y a maintenant 56 cas actifs dans la province, un de plus qu’hier et 12 de plus qu’il y a une semaine.

Ces 56 cas actifs représentent un sommet en mars.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 27 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), 12 dans la zone 7 (Miramichi), 11 dans la zone 1 (Moncton), quatre dans la zone 3 (Fredericton) et un chacun dans les zones 2 (Saint-Jean) et 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Il n’y a pas de cas actif dans la zone 5 (Restigouche).

Une personne est hospitalisée.

Depuis le début de la pandémie, 1505 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19 et 30 en sont morts.