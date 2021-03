COVID-19: situation inquiétante dans la zone 4 et possible changement de phase

La zone 4, qui comprend la région d’Edmundston, est frappée de plusieurs cas d’un variant de la COVID-19 qui préoccupe la Santé publique, et les autorités vont discuter de la question d’un changement de phase dans les prochains jours.

Les 27 cas actifs de la zone 4 (région d’Edmundston) sont tous liés au variant du Royaume-Uni, selon la médecin-hygiéniste en chef.

La Santé publique parlait d’abord d’un cas présumé du variant B.1.1.7 (le variant britannique) dans la zone 4, qui avait été détecté avec des tests réalisés au N.-B.

Ce cas a depuis été confirmé par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. La Santé publique du N.-B. envoie toujours ses échantillons à ce laboratoire pour confirmer que les cas sont liés au variant du Royaume-Uni.

Mais comme tous les 27 cas sont tous liés, ils sont tous logiquement atteints du même variant, explique la Dre Russell en entrevue mardi.

«Ça nous inquiète beaucoup. La seule chose qui nous aide, c’est que le traçage de contacts se fait rapidement à ce moment-ci», dit-elle.

Elle incite les gens à aller se faire tester pour faciliter la tâche aux autorités.

«Si les gens ne se font pas tester, c’est plus dangereux. La transmissibilité est vraiment plus élevée que la COVID-19 (originale)», dit-elle.

Mardi, le Réseau de santé Vitalité a annoncé une réduction temporaire de services dans l’Hôpital régional d’Edmundston, l’Hôpital général de Grand-Sault et l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Des cas ont été détectés dans des écoles de la région et plusieurs commerces sont visés par des avis d’exposition.

Bon nombre de citoyens doivent donc s’auto-isoler afin de limiter la propagation du virus, ce qui signifie que Vitalité manque de travailleurs de la santé pour offrir certains services.

La Dre Russell n’a pas pu préciser exactement combien de personnes sont actuellement en auto-isolement dans la zone 4, mais elle affirme que cette réduction de services hospitaliers est très préoccupante.

«C’est quelque chose qui nous inquiète, parce que les déclencheurs pour un changement de phase incluent les hôpitaux et la capacité des hôpitaux.»

Il reste à savoir si la zone 4 changera de phase de rétablissement. La Dre Russell affirme qu’il en sera question lors de la prochaine réunion du comité multipartite du cabinet sur la COVID-19 «bientôt».

«Ce n’est certainement pas une situation idéale.»

La médecin-hygiéniste en chef a d’ailleurs rencontré des maires de la zone 4 mardi pour les informer des risques, des déclencheurs, et d’un possible changement de phase à venir.

La présence d’un nombre croissant de cas liés au variant du Royaume-Uni pourrait aussi affecter la prise de décision quant à l’ouverture de bulles régionales avec des régions du Québec ou avec les autres provinces atlantiques.

Il est cependant trop tôt pour préciser si l’ouverture de la bulle Atlantique, prévue pour le 19 avril, sera repoussée, selon la Dre Russell.

Des vaccins en renfort

Jennifer Russell explique que la Santé publique vise à prioriser l’immunisation dans la zone 4 en raison du nombre de cas du variant britannique.

Elle dit prendre l’exemple de la Saskatchewan, qui a visé à vacciner des gens de sa capitale de Regina lors d’une éclosion.

«Ils ont vraiment changé leur programme d’immunisation à cause de l’éclosion à Regina. Nous aussi, c’est ce qu’on va faire. On va regarder les doses qu’on peut transporter vers la zone 4 pour cette population, mais on n’a pas encore tous les détails», dit-elle.

Elle précise qu’il y a plusieurs groupes à vacciner, y compris les employés des écoles.

Services réduits, visites suspendues dans trois hôpitaux

Les visites sont interdites à l’Hôpital régional d’Edmundston, à l’Hôpital général de Grand-Sault et à l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin, sauf dans le cas de visites aux unités d’obstétrique, de pédiatrie et de soins intensifs, qui sont limitées à un visiteur désigné par patient et à deux visiteurs désignés (en alternance) pour les patients en soins palliatifs (fin de vie).

Pour ce qui est des patients qui recevront l’aide médicale à mourir, la présence de deux visiteurs désignés est permise en alternance, sauf dans les cas exceptionnels où l’un des visiteurs a besoin d’assistance pour se rendre au chevet du patient.

Des services ambulatoires et les chirurgies non urgentes sont réduits temporairement à l’Hôpital régional d’Edmundston, à l’Hôpital général de Grand-Sault et à l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Les services d’urgence sont toutefois ouverts pour les personnes qui ont besoin de soins urgents, mais le Réseau de santé Vitalité demande aux gens dont l’état de santé ne nécessite pas de soins urgents de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, de se rendre à une clinique sans rendez-vous, de consulter leur pharmacien communautaire ou de communiquer avec le service Télé-Soins (811).