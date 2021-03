Élections municipales à Moncton: vers un affrontement Arnold-Gingles

Le centre-ville de Moncton souffre depuis le début la pandémie, et encore plus depuis que la région est passée en phase orange. - Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

C’est finalement une course à deux qui se dessine à la mairie de Moncton en prévision des élections municipales du mois de mai. La mairesse sortante, Dawn Arnold, devra affronter le journaliste Erik Gingles qui tentera de lui ravir son siège à la tête de la plus grande ville du Nouveau-Brunswick.

Le 10 mai, les Néo-Brunswickois sont convoqués aux urnes afin d’élire leurs représentants municipaux, une élection qui devait avoir lieu un an plus tôt et qui a été reportée en raison de la pandémie.

Dawn Arnold, la première femme à avoir occupé le poste de mairesse à Moncton, espère que son bilan saura convaincre ses concitoyens de lui accorder un deuxième mandat.

Fière du travail réalisé par le conseil municipal depuis 2016 – que ce soit l’interdiction des sacs de plastique dans les commerces du territoire de la ville ou le projet du Centre Avenir qui a été mené à bon port – Mme Arnold constate que Moncton se porte bien.

«L’assiette fiscale de la Ville a augmenté de 13,74%, c’est la plus forte croissance dans la province. Nous avons accueilli plus de 5000 nouveaux citoyens et le nombre de permis de construction émis atteint des records», a-t-elle expliqué à l’Acadie Nouvelle au lendemain du dépôt officiel de sa candidature.

Même si la santé économique de la Ville est plutôt bonne, Dawn Arnold reconnaît qu’il faut en faire davantage afin de venir en aide aux plus démunis. C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé d’accorder 6 M $ à la construction de logements sociaux. La somme, à laquelle s’ajoute un montant équivalent de la province, doit permettre l’érection de 125 nouveaux logements sociaux d’ici trois ans.

«Même si ça ne va pas tout résoudre, c’est un pas dans la bonne direction, ces logements auront des services intégrés en santé mentale et en dépendances», dit-elle, ajoutant qu’elle poursuivra ses efforts afin de régler la question du logement abordable.

Dawn Arnold s’engage aussi à ce que la Ville atteigne la carboneutralité d’ici 2040 et souhaite interdire l’épandage du glyphosate dans le bassin versant du ruisseau Turtle afin de protéger les sources d’eau potable de la municipalité.

La densification du centre-ville, le tourisme, le développement du transport actif et collectif et la croissance démographique figurent aussi parmi les priorités de la mairesse sortante.

«Il faut vraiment mettre en place des mesures afin de créer un centre-ville dynamique pour attirer plus de gens ici, dit-elle. Les Monctoniens qui sont partis, je veux les faire revenir et en attirer d’autres, c’est essentiel pour l’avenir de notre municipalité.»

Erik Gingles dit vouloir mettre le bonheur des citoyens au coeur des priorités de la municipalité. – Archives

Une course à deux

Pour l’instant, un seul autre candidat tentera de ravir le poste de mairesse à Dawn Arnold. Il s’agit du journaliste Erik Gingles, fondateur du site de nouvelles Buzzlocal.

D’après M. Gingles, c’est parce qu’il a été amené à couvrir l’actualité municipale qu’il a décidé de briguer le poste de maire.

«On adopte des mesures à la pièce, sans que celles-ci s’inscrivent dans un plan à long terme», analyse-t-il, déplorant du même souffle le manque de vision de la mairie.

La campagne de M. Gingles comprend 24 mesures qui s’articulent autour de trois piliers, soit la communauté, la transparence et l’environnement. Il souhaite lui aussi redynamiser le centre-ville, notamment en encourageant sa densification et en faisant la mise en valeur des berges de la rivière Petitcodiac.

«Avec les changements climatiques, la rivière risque de s’élargir, donc nous avons l’occasion de réimaginer le centre-ville afin qu’il soit encore plus attrayant, tant pour les citoyens que pour les touristes.»

Face à l’insécurité que disent ressentir certains citoyens au centre-ville, Erik Gingles croit lui aussi qu’il faut améliorer l’accès aux logements abordables, tout en collaborant davantage avec des organismes qui travaillent auprès des jeunes en difficulté.

«La sécurité au centre-ville inquiète de plus en plus de gens. Il n’y a pas de solution miracle, mais il faut s’attaquer au problème sur plusieurs fronts et je crois qu’une manière de le faire c’est de venir en aide aux jeunes en difficulté avant que les choses ne dérapent réellement pour eux.»

L’an dernier, Chad Peters avait lui aussi annoncé sa candidature à la mairie de Moncton. Il a toutefois renoncé à l’idée de briguer le poste de maire afin de se concentrer sur la «croissance de ses entreprises».

Le fondateur du Humanity Project de Moncton, Charles Burrell, avait lui aussi dit vouloir remplacer Mme Arnold à la tête de la Ville dans une publication sur Facebook. Il n’a pas rappelé le journal pour dire s’il officialisera sa candidature.