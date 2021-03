Après avoir élu la mairesse Anita Savoie-Robichaud et le reste du conseil par acclamation en 2016, les citoyens de Shippagan auront droit à une véritable course à la mairie en mai. Trois candidats ont déjà annoncé leur intention de briguer le poste, soit Nathalie Blaquière, Jean-Gérard Chiasson et Kassim Doumbia.

Anita Savoie-Robichaud a déjà fait savoir qu’elle ne sollicitera pas un autre mandat.

Originaire de Côte d’Ivoire, Kassim Doumbia est arrivé dans la Péninsule acadienne en 2005. Depuis ce temps, l’homme s’implique grandement dans sa communauté. Il a été élu conseiller municipal pour la première fois en 2012 et il a déjà été nommé maire adjoint. Il espère maintenant occuper le poste de maire.

«La politique m’a toujours fasciné, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Étant déjà sur le conseil, je vois qu’il y a un potentiel à Shippagan à développer. En me présentant comme maire, c’est un peu pour assurer la continuité du travail entamé par le présent conseil. Il y a des projets sur lesquels on travaille pour améliorer le mieux-être des citoyens. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que la pandémie aura des effets à moyen et à long terme. Il faut être prêt à venir en aide à la population.»

De son côté, Nathalie Blaquière, originaire de Shippagan, est revenue dans sa région natale il y a huit ans après avoir travaillé pendant plusieurs années à l’international. Depuis son retour, elle s’intéresse grandement aux enjeux et aux défis auxquels fait face la municipalité.

«Je me suis lancé dans la course, car beaucoup de gens m’ont approché. L’idée a fait son chemin. Je crois que c’est un rôle de leadership que je prendrais très bien. Je connais bien ma ville. Je suis spécialiste en communication et, d’après ce que j’entends, il manque de communication à la ville. Le conseil prend des décisions, mais ça ne veut pas dire que le processus doit être opaque.»

Mère d’une jeune fille, elle constate les avantages d’élever un enfant à Shippagan.

«J’ai adoré revenir. Pour le côté familial, rien n’a changé depuis mon enfance. Pour un enfant, ce coin du monde est un paradis. Avec toutes les infrastructures que nous avons, c’est extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes familles dans la région et il faut garder cet élan pour développer le bien-être, le sport et les activités en plein air.

Jean-Gérard Chiasson est entrepreneur, il est impliqué au sein de plusieurs associations communautaires depuis plus de 35 années.

M. Chiasson a également été candidat du Parti progressiste-conservateur aux plus récentes élections provinciales.

«J’ai travaillé dans plusieurs associations à titre de président, de vice-président, de trésorier et ainsi de suite. Je pense que je peux en faire plus. Je pense que Shippagan a besoin d’un peu de dynamisme pour aller de l’avant et je pense que mon expérience en affaires peut aider.»

Nathalie Blaquière, candidate à la mairie de Shippagan.- Gracieuseté Kassim Doumbia, candidat à la mairie de Shippagan. – Gracieuseté Jean-Gérard Chiasson, candidat à la mairie de Shippagan. – Gracieuseté

Développement économique

Tous les candidats ont des enjeux qui leur sont chers, mais tous ont en commun la volonté de stimuler le développement économique de la municipalité et de la région.

«Il y a un méchant potentiel, mais est-ce qu’on l’utilise? Du côté fédéral, il y a beaucoup de financement à aller chercher pour les municipalités. Je suis de ceux qui voient la Péninsule acadienne comme une région et je suis prête à travailler avec d’autres villes et villages pour faire avancer de plus gros projets», explique Nathalie Blaquière.

Jean-Gérard Chiasson croit pouvoir mettre en valeur son expérience dans le monde des affaires pour le bien-être de la municipalité.

«Une notion d’affaires fait qu’on cherche à dynamiser tous les secteurs, surtout celui du commercial et de l’industriel. Je pense que ça manque à Shippagan. On a essayé de travailler là-dessus, mais ça ne bouge pas. J’ai parlé avec des personnes qui voulaient aller de l’avant et ils n’ont pas eu l’aide qu’ils auraient dû avoir d’après moi. Est-ce que c’est à cause de règlements municipaux, provinciaux ou à cause de la CSRPA, je ne le sais pas, mais il faut aider ces projets à réussir.»

Kassim Doumbia souhaite accompagner et soutenir les entreprises locales dans les efforts de relance à la suite de la pandémie et continuer de mettre en place des incitatifs pour encourager la croissance démographique de Shippagan, que ce soit en rapatriant des jeunes partis étudier et vivre ailleurs ou en attirant de nouveaux arrivants.

«L’un des enjeux de nos entreprises demeure l’accès à la main-d’œuvre. À moyen et à long terme, il faut s’assurer d’avoir cette main d’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et cette main d’œuvre doit être en place également pour attirer des entreprises.»