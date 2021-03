Projet d’annexion à Saint-Quentin: un plébiscite pour trancher la question une fois pour toutes

Il n’y aura pas que les citoyens de Saint-Quentin qui seront appelés aux urnes le 10 mai prochain. Une portion de ceux du DSL voisin du même nom – Saint-Quentin – devra aussi se prononcer par plébiscite sur un projet d’annexion à la ville.

Une portion seulement, car le projet proposé pour le moment ne comprend pas l’ensemble du DSL, mais seulement quelques kilomètres à l’extérieur des limites actuelles de la ville, soit suffisamment pour incorporer les deux industries majeures du coin, le Groupe Savoie et la North American Forest Product. Il comprend également l’incorporation de résidences privées, soit environ 90 personnes (dont une soixantaine à avoir le droit de vote).

Ce projet, qui est en pourparlers depuis quelques années déjà, avait été rejeté une première fois lors d’un vote non officiel en 2019. La question était par contre au menu pour l’élection municipale de 2020 avant que celle-ci ne soit reportée en raison de la pandémie de la COVID-19.

Avec cet agrandissement, la Ville de Saint-Quentin souhaite surtout rapatrier chez elle les revenus fonciers des grandes entreprises plutôt que de les laisser filer dans les coffres de Fredericton. On parle ici de revenus fonciers annuels d’environ 115 000$. Saint-Quentin souhaite se servir de cet argent, entre autres, pour la création d’un parc industriel.

«Ce que l’on souhaite, c’est d’accroître les limites de notre ville, car pour le moment on est très limité dans notre petit rectangle. On veut se donner cette capacité de grandir comme ville, de se développer avec plus de terrain, mais aussi se donner les moyens financiers de le faire», souligne la mairesse actuelle de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Les quelque 2200 citoyens de la Ville de Saint-Quentin sont répartis à l’intérieur d’un tout petit territoire de 4,3 km carrés. Par contre, tout juste à ses côtés, le DSL de Saint-Quentin fait plus de 2000 km carrés et abrite quelque 1500 personnes.

Si elle est favorable à un plus grand regroupement, Mme Somers a toutefois des visées plus modestes pour le moment. Une portion de 5,3 km carrés est en jeu, ce qui fait que Saint-Quentin doublerait de superficie, passant à 9,8 km carrés.

Mme Somers est persuadée de pouvoir rallier un nombre suffisant de votes en faveur du projet.

«On espère vraiment pouvoir convaincre les gens concernés d’embarquer afin de pouvoir offrir un plus grand potentiel à notre coin de la province. On a de beaux projets pour notre région, ça va bien économiquement. On doit tabler là-dessus pour garder notre rythme et ce projet-ci nous aiderait beaucoup», croit-elle.

Du côté des citoyens, la principale crainte face au regroupement est de devoir composer avec une hausse du taux d’imposition (environ une quarantaine de sous d’écart en ce moment). Selon le plan proposé, le taux de taxation actuel du DSL grimperait de 0,03$ par année jusqu’à l’atteinte de la parité avec le reste de la ville.

Alain Martel est le président du DSL de Saint-Quentin. Il l’avoue, il n’est pas chaud à l’idée de voir une partie de son territoire être morcelé et joindre la ville voisine.

«Cela dit, je ne suis pas du tout contre l’idée du plébiscite, car ça va trancher la question une bonne fois pour toutes. Mais honnêtement, cette décision revient aux citoyens qui sont touchés. C’est à eux de voir s’ils veulent se rallier ou non à la Ville, s’ils sont à l’aise avec ce qui est proposé», indique-t-il.