Retour en classe à temps plein au secondaire: «Ça va vraiment chambouler les affaires!»

Des élèves du secondaire ont l’impression de vivre des montagnes russes depuis la rentrée. Brusqués de tous les sens par les changements de politiques, ils auraient parfois envie de dire «stop» au ministère de l’Éducation qui, à trois mois de la ligne d’arrivée, prépare un nouveau revirement.

Le gouvernement provincial a annoncé la semaine dernière que les jeunes de la 9e à la 12e année retourneraient à l’école à temps plein à partir du 12 avril.

La nouvelle vient après sept mois d’enseignements à distance un jour sur deux et environ trois mois avant le congé estival.

Pour Samuel Hachey, Marissa Chiasson et Sara Haché, élèves de la 12e année à l’École secondaire Népisiguit (ÉSN), le changement de cap s’agit d’un nouveau chamboulement.

S’ils ont mis un certain temps à s’adapter au modèle d’enseignement hybride, au début de l’année, ils s’imaginent aujourd’hui mal terminer leurs parcours au secondaire autrement.

«C’est sûr qu’il y a des pour et des contres. Certains élèves vous diront qu’ils sont vraiment contents de pouvoir revoir leurs amis, mais je crois que pour le bien de notre apprentissage, il aurait été mieux de finir l’année comme on l’a commencé», s’est exprimé Samuel.

Celui qui se prépare à entamer un baccalauréat en enseignement l’an prochain redoute entre autres le fait que la taille des classes doublera du jour au lendemain.

«C’est comme une deuxième rentrée. Dans les classes, au lieu d’être huit des fois, on va être 16, 20 ou 25. Nous allons aussi devoir porter le masque en tout temps. Le masque huit heures par jour quand tu peux seulement l’enlever pour manger, ce n’est pas évident. Ça cause du stress à certains élèves.»

D’autre part, l’élève avance que les jeunes sont beaucoup plus nombreux qu’on puisse croire à apprécier le modèle d’enseignement hybride.

Selon un sondage effectué par un enseignant de statistique auprès d’une cinquantaine d’élèves de la 9e et de la 12e année à l’ÉSN, la majorité (64%) aurait indiqué préférer rester à la maison un jour sur deux pour le reste de l’année scolaire.

Les répondants auraient souligné une meilleure concentration, un meilleur accès aux enseignants, une meilleure gestion du temps, la possibilité de se lever plus tard lors des journées à la maison et un plus grand sentiment de liberté pour justifier leur préférence.

Pour sa part, Samuel ajoute que l’école à distance lui a permis de développer son autonomie et de nouvelles compétences.

«Oui, il y a un côté négatif du fait de passer beaucoup de temps devant les écrans, mais d’un autre côté, je ne savais même pas jusqu’à la 12e année que j’avais un compte courriel fourni par l’école. Au moins, les 9e années par exemple, ils vont grandir au secondaire avec cette capacité-là d’envoyer un courriel aux gens, aux élèves, aux enseignants, etc», a-t-il partagé à titre d’exemple.

Enfin, le jeune considère que le message transmis par les parents dans les médias et sur les réseaux sociaux quant à l’école un jour sur deux ne reflète pas la réalité de tous les élèves.

«Ils disent que leurs jeunes ne vont pas bien et que l’apprentissage hybride ne fonctionne pas, qu’il y a seulement du négatif, mais est-ce que quelqu’un nous a demandé notre opinion?»

Le finissant a justement pris l’initiative de tendre la main à l’Acadie Nouvelle pour peindre un portrait plus juste de la situation.

Les jeunes sont épuisés émotionnellement par tous les rebondissements, récapitule-t-il.

Ils ont besoin de stabilité pour maintenir leur motivation et s’étaient, en grande partie, bien adaptés à l’école un jour sur deux.

Une source d’anxiété pour certains

De son côté, Sara Haché appréhende aussi difficilement le retour à temps plein prévu le 12 avril.

«C’était une panique pour moi quand j’ai appris ça parce que je me suis dit: “Ça va être beaucoup!” Je trouvais que déjà c’était un défi d’organiser mon temps avec l’école un jour sur deux, je me suis demandé comment j’allais faire avec le sport, le conseil étudiant et l’école à plein temps.»

Les élèves reconnaissent que s’ils étaient capables de gérer leur temps avant, ils seront certainement capables de s’adapter à nouveau.

Le timing du retour et l’accumulation de la fameuse fatigue de la COVID-19 compliquent toutefois la chose.

«Ça va faire plus d’un an qu’on n’a pas été à l’école à plein temps. Je m’étais installé dans une nouvelle routine que j’aimais. Maintenant avec le retour, ça va vraiment chambouler les affaires à la fin de l’année scolaire. Je ne suis pas prête à ça (…)», a confié Sara.

«Je me dis qu’ils auraient pu attendre à l’année prochaine et nous laisser dans notre routine pour pas qu’on ait plein d’autres changements et d’adaptations à faire.»

Marissa Chiasson partage les mêmes préoccupations que ses camarades de classe.

Lorsqu’elle a appris le retour à l’école à plein temps, vendredi dernier, elle aurait cependant été partagée entre la joie et l’anxiété.

«C’était un mélange d’émotions parce que ma meilleure amie était dans l’autre (groupe bulle) et je trouvais aussi ça difficile quand le conseil étudiant était séparé donc j’étais contente de ce côté-là», a-t-elle expliqué.

«De l’autre côté, je suis quelqu’un qui n’aime pas les changements. Ça m’avait pris longtemps à m’adapter à l’école un jour sur deux, mais une fois que j’étais habitué, j’avais vraiment aimé le fait que je pouvais faire mes choses quand je voulais.»

La finissante note aussi que contrairement à ce que le ministère de l’Éducation a pu craindre, l’école un jour sur deux a eu un effet positif sur sa santé mentale.

Il faut savoir que les élèves avec lesquels nous avons discuté se décrivent comme des personnes sociables qui n’ont pas de soucis à l’école, à l’exception d’être parfois facilement distrait(e)s.

Ils sont la preuve qu’un modèle d’enseignement hybride peut plaire aux personnes plus introverties et/ou qui souffrent de troubles de l’attention, par exemple, mais pas que.