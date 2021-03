Affaire Atcon: une poursuite de 50 millions $ entre les mains de la Cour Suprême

Près de 11 ans le scandale qui a éclaboussé le gouvernement Graham, l’affaire Atcon continue de faire couler de l’encre. Les juges de la Cour Suprême du Canada devront décider du sort de la poursuite intentée par Fredericton contre la firme comptable Grant Thornton, qui était responsable de la vérification des comptes d’Atcon.

En juin 2014, le Nouveau-Brunswick a intenté une poursuite contre Grant Thornton, accusant le cabinet de comptabilité d’avoir produit un travail inadéquat et des rapports douteux, qui auraient amené le gouvernement à perdre plusieurs dizaines de millions $.

Le fiasco des garanties de prêts accordées par le gouvernement de Shawn Graham à l’entreprise Atcon a explosé en avril 2010 lors de la faillite de cette dernière. La majorité de 63,4 millions $ en aide financière publique ont été perdus.

L’avis de poursuite allègue que le cabinet comptable «n’a pas fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence d’un vérificateur qualifié et prudent». «Sans les avis et les déclarations de Grant Thornton, la province n’aurait pas subi une perte de plus de 50 millions $», avance-t-on dans le document. Des dommages-intérêts correspondant aux 50 millions $ perdus sont réclamés.

Le rapport d’enquête du cabinet d’expertise comptable RSM Richter a conclu qu’Atcon aurait produit des rapports financiers erronés et gonflé ses revenus en vue d’obtenir ces garanties de prêts du gouvernement provincial.

«Nous sommes d’avis que ces rapports financiers n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus… nous estimons que les actifs et revenus nets d’Atcon au 31 janvier 2009 étaient surestimés, entre 28,3 millions $ et 35,4 millions», dans le rapport final déposé en novembre 2012.

Les juges de la Cour Suprême du Canada ont entendu mardi les arguments des deux parties.

Le plus haut tribunal du pays ne se penche pas sur le fond des allégations de la province, il doit plutôt déterminer si le gouvernement du Nouveau-Brunswick a attendu trop longtemps avant de poursuivre Grant Thornton.

Si la Cour Suprême donne raison au plaignant, la saga judiciaire pourra se poursuivre lors d’un procès. Si elle penche en faveur de Grant Thornton, la poursuite serait alors définitivement rejetée.

Droit de poursuite

L’avocat représentant la firme de comptabilité Grant Thornton, Me Peter Griffin, a fait valoir que la province a laissé expirer son droit de poursuite, estimant qu’elle avait découvert les faits dès la remise d’un rapport préliminaire du cabinet Richter en février 2011. Or, les règles de procédure stipulent que toutes les poursuites civiles doivent être déposées dans les deux ans suivant la découverte du préjudice allégué.

Lors de l’audience, plusieurs juges ont semblé questionner l’approche de la province. Le juge Russel Brown a notamment comparé l’affaire à un accident de voiture, demandant pourquoi le gouvernement du Nouveau-Brunswick a attendu deux ans avant de réclamer une compensation alors que les dommages étaient clairs et établis dès l’impact, c’est-à-dire la faillite de l’entreprise en 2010.

«Il ne fait aucun doute que la période de prescription débute à la date de l’accident», a-t-il exprimé.

L’avocate du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Me Josie Marks, a répliqué que la province n’a pas poursuivi immédiatement Grant Thornton car elle ne disposait alors pas de suffisamment d’éléments pour déduire qu’elle avait une cause d’action.

«Si vous êtes un demandeur potentiel, vous n’avez pas à faire preuve de diligence raisonnable. Vous pouvez poursuivre ou vous ne pouvez pas poursuivre. Mais si vous vous asseyez sur vos droits, vous les perdez», a répondu le juge Malcom Row, laissant entendre que le rapport préliminaire de 2011 donnait déjà suffisament de munitions à la province.

Le gouvernement néo-brunswickois devait d’abord déterminer si les erreurs de comptabilité étaient attribuables aux irrégularités des finances présentées par Atcon ou aux négligences du cabinet Grant Thornton, a alors plaidé Me Marks.

Les juges ont pris la cause en délibéré, leur décision sera rendue à une date ultérieure.