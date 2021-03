Crabe: une baisse du quota accompagnée d’optimisme

Le quota pour la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 du sud du golfe du Saint-Laurent a été fixé à 20 128 tonnes pour la prochaine saison. Il s’agit d’une baisse d’environ 26% par rapport à l’an dernier, mais les crabiers de la Péninsule acadienne entament tout de même la saison avec optimisme.

L’avis aux pêcheurs a été envoyé mardi en fin de journée par le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

La vaste majorité des crabiers de la Péninsule acadienne pêchent dans la zone 12, qui englobe la quasi-totalité de la partie sud du golfe du Saint-Laurent.

Le MPO attribue la baisse au fait que plusieurs indicateurs pointent vers une surestimation des relevés de 2019 et de 2020. Par mesure de prudence, une correction de la biomasse commerciale a été faite.

«Comme ils disent en anglais, better be safe than sorry. Les scientifiques ont des points d’interrogation. Ils ont changé le type de bateau utilisé pour faire des relevés et il semble que le bateau ramasse plus de crabes que d’habitude. Ils aiment mieux être prudents. Les crabiers sont d’accord. Le quota est quand même élevé et la saison sera bonne», soutient Joël Gionet, pêcheur et président de l’Association des crabiers acadiens.

La date d’ouverture n’a toujours pas été déterminée, mais si tout va bien, elle pourrait avoir lieu début avril. Des efforts pour dégager la glace des ports et des cours d’eau menant au golfe sont en cours.

«Ça va nous prendre du vent, mais ils en annoncent en fin de semaine. On souhaite que l’aéroglisseur de la Garde côtière canadienne soit ici aussi. Ce serait le bon moment. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place, donc on se croise les doigts.»

Quant au protocole des mesures sanitaires, les pêcheurs et les membres d’équipage sont prêts grâce aux efforts de l’an dernier.

«On va travailler de la même façon que l’an dernier. On va maintenir notre bulle d’équipage. On ne voit pas trop de problèmes à l’horizon. Les gens ne voyagent pas vraiment en ce moment et pendant la saison, de la maison au bateau, c’est pas mal tout ce qu’on fait.»