Douze nouveaux cas de COVID-19 mercredi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé douze nouveaux cas de COVID-19 mercredi. C’est la première fois depuis près d’un mois et demi que plus de dix nouveaux cas sont détectés en une seule journée.

Parmi les douze nouveaux cas, deux sont dans la région 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 30 à 39 ans et une personne âgée de 40 à 49 ans.

Le gouvernement précise que ces deux cas sont sous enquête.

Les dix autres cas sont dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), soit une personne âgée de 19 ans et moins, trois personnes âgées de 30 à 39 ans, une personne âgée de 40 à 49 ans, trois personnes âgées de 50 à 59 ans, une personne âgée de 60 à 69 ans et une personne âgée de 70 à 79 ans.

De ces dix cas, quatre sont liés à un voyage, trois sont sous enquête et quatre originent d’un contact d’un cas qui a été signalé précédemment

Ces 12 personnes sont en auto-isolement.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 40 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Ce nombre était de 17 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 63 dans la province (soit sept de plus que mardi). Il s’agit d’un sommet en mars et du plus haut total affiché au N.-B. depuis un mois.

Il y a une semaine, le nombre de cas actifs était de 42. Il était de 64 il y a un mois.

Des 63 cas actifs, plus de la moitié (33) se situent dans la zone 4 (Madawaska-Victoria).

Les autres se répartissent comme suit: douze chacun dans les zones 1 et 7 (Miramichi), quatre dans la zone 3 (Fredericton) et un chacun dans les zones 2 (Saint-Jean) et 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Trois personnes sont hospitalisées.

Il n’y a pas de cas actifs dans la zone 5 (Restigouche).

Depuis le début de la pandémie, 1517 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19, qui a fait 30 morts.

Vaccination pour les 75 ans et plus

Par ailleurs, Le gouvernement a annoncé que les personnes âgées de 75 ans et plus, les travailleurs en rotation, les gens qui effectuent régulièrement la navette de part et d’autre de la frontière ainsi que les camionneurs peuvent fixer un rendez-vous auprès d’une pharmacie pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Les travailleurs en rotation, les personnes qui effectuent régulièrement la navette de part et d’autre de la frontière ainsi que les camionneurs doivent fournir une preuve d’admissibilité lorsqu’ils se rendent à leur rendez-vous.

Avis d’exposition

La Santé publique a de plus recensé des sources possibles d’exposition aux endroits suivants à Edmundston: le restaurant Kentucky Fried Chicken, le 19 mars, de 13h à 14h (180, boulevard Hébert); et au Centre Jean-Daigle, le dimanche 21 mars, lors de la partie de hockey du Blizzard d’Edmundston qui a débuté à 15h (85, rue du 15 Août).

Selon le site de la Ligue de hockey junior des Maritimes, 1388 personnes ont assisté à la partie de hockey en question.